Можно ли выехать за границу Украины, когда есть только е-паспорт в "Дии" - появилось объяснение

Если украинец потерял паспорт, нужно сначала обращаться в полицию, а затем заявить об оформлении документа в ЦНАП или ГМС

Вопрос соблюдения всех бюрократических тонкостей для выезда за границу Украины во время войны может стать проблемой для тех, кому не удалось потерять бумажные оригиналы. Если в начале войны хватало и обычного внутреннего паспорта, то сейчас ситуация более сложная. "Телеграф" расскажет, можно ли выехать за границу с е-паспортом, если он есть только в приложении "Дия".

Так, согласно нормам Правила пересечения госграницы, утвержденным постановлением Кабмина, выехать за пределы Украины, воспользовавшись загранпаспортом в приложении "Дия" не удастся. Об этом пишет "Информатор Украины".

Согласно законодательству нашей страны, использовать е-паспорт нельзя в случаях:

пересечения госграницы Украины, за исключением случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезда или выезда с временно оккупированной территории Украины;

въезда, пребывания, проживания или передвижения внутри границы, выхода в территориальное море и внутренние воды Украины.

Есть определенный список документов, дающих право на въезд или выезд за пределы Украины, определенный Правилами пересечения государственной границы, утвержденными определением Кабмина. К ним относятся:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину.

Таким образом, электронный загранпаспорт в приложении "Дия" не позволяет выехать за пределы Украины. Требуется оригинал документа.

Если украинец потерял паспорт, нужно сначала обращаться в полицию, а затем заявить об оформлении этого документа в ЦНАП или Государственную миграционную службу (ДМС), где также можно оформить документ, информирует Минреинтеграции.

Оформить новый документ можно в ДМП или ЦНАПе

Ранее "Телеграф" писал, что в Госпогранслужбе рассказали, можно ли выезжать за границу без загранпаспорта, имея только паспорт гражданина Украины.