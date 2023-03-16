Чоловікам стане складніше виїхати за кордон: одній категорії хочуть посилити правила

Уряд планує кілька нововведень у правила виїзду

До правил виїзду за межі України під час воєнного стану та загальної мобілізації хочуть внести деякі зміни для боротьби зі спробами ухилення військовозобов’язаних чоловіків від служби. У цьому разі йдеться про виїзд артистів за кордон.

Поки що правила не змінювали кардинально. Додано було лише один документ, який потрібно надавати при перетині кордону. Про це повідомила заступник міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

"Правила доповнилися лише тим, що ми просимо надавати, згідно із законодавством, дані про військовий облік чоловіків, які хочуть виїхати: або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Ведення цих документів – обов’язок фізичної особи", — сказала вона.

За її словами, додавання документа до вимог на виїзд є гарантією, що людина їде на час участі у мистецькому заході, але повернеться до виконання свого обов’язку перед країною.

Так, артистові видається лист від міністерства для тимчасового виїзду за кордон. Коли деякі скористалися цим, щоб уникнути призову до лав ЗСУ, було ухвалено рішення додати документ про військовий облік чоловіків.

Які нові правила запровадять для виїзду артистів за кордон

Голова Мінкультури Олександр Ткаченко під час телемарафону розповів, що до порядку виїзду артистів за кордон було підготовлено кілька нововведень. Йдеться про те, що:

журналісти/артисти повинні подавати підтвердження від своїх організацій, що ведеться військовий облік;

їм необхідно надавати контракти, що підтверджують, що виїзд здійснюватиметься для просування української культури за кордоном або для збору коштів;

виїзд можуть дозволити лише на 60 днів;

артистам та журналістам необхідно надавати звіти про виконану ними роботу за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що стендапер Андрій Щегель втік з України до Туреччини, заявляючи, що хоче "хороше життя". Він також пояснив, що поїхав під час воєнного стану та загальної мобілізації на підставі того, що "є артистом і представляє Україну". Згодом він назвав нашу країну "цирком з дебілами" і порівняв її з Північною Кореєю під час ефіру з іншими коміками. Але вже незабаром Щегель записав відео із вибаченнями.

Після цього інциденту уряд ухвалив рішення запровадити деякі зміни до правил виїзду українських артистів за кордон. Це торкнулося журналістів, художників та всіх митців.