Через втікача-блогера гурт KAZKA не випускають на концерт у Лондоні

Подія запланована на 12 березня, однак музиканти досі не отримали дозволу на виїзд

Через "зашквар" із відомим українським стендапером Андрієм Щегелем, який виїхав з України з дозволу Мінкульту, а пізніше зробив низку скандальних заяв щодо рідної країни та її громадян, правила виїзду за кордон для артистів вирішили змінити. Тепер потрапити на власні концерти, заплановані в інших країнах, не можуть низка відомих музикантів.

Напередодні про таку ситуацію заявив гурт "The Hypnotunez", а тепер стало відомо ще й про те, що не випускають з країни чоловіків-музикантів популярного гурту "KAZKA". Про це на офіційній сторінці колективу в Instagram повідомила солістка Олександра Заріцька. Попередньо відомо, що 12 березня у Лондоні має відбутися їхній благодійний концерт. Проте Дмитру Мазуряку та Микиті Будашу наразі відмовляються надати дозвіл тимчасово виїхати за кордон.

"Друзі, ви точно чули про "артистів", які скориставшись дозволом від Міністерства культури, виїхали за кордон. Але цей пост не про них. Вони в цій історії — непорозуміння, виняток з правил, яких, на жаль, не уникнути будь-де. Цей пост про артистів, які завдяки Міністерству культури України ось уже понад рік збирають кошти у світі на допомогу армії, розповідають про Україну на різних майданчиках, підтримують українців, які сьогодні вимушено живуть в найвіддаленіших куточках нашої планети! Тих, хто виїжджав сотні разів, та завжди повертався, адже тут — дім.

Сьогодні дуже важливо покарати винних, адже від цього залежить, чи зможуть, наприклад, мої хлопці виїхати завтра на благодійний концерт у Лондон, де наш виступ давно анонсований. Поки що їм відмовили", — написала Заріцька 10 березня.

Раніше ми розповідали, що український режисер Тарас Голубков, якого відпустив із країни Мінкульт, вирушив на москву — знімати кліп для російської співачки Клави Коки. Мінкульту він при цьому заявив, що їде до Європи знімати фільм про війну в Україні.