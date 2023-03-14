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Пом'якшити не можна ускладнити: що українці думають про правила виїзду чоловіків за кордон

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Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
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Влада не знає - посилити чи пом'якшити правила виїзду українців за кордон
Влада не знає - посилити чи пом'якшити правила виїзду українців за кордон. Фото slovoidilo.ua

Кожен четвертий українець хоче залишити нинішній порядок виїзду за кордон

Половина українців підтримують ідею спрощення тимчасового виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон, і більш як половина вважають, що заборона виїзду не допомагає ні економіці, ні безпеці України.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Обмеження виїзду чоловіків за кордон більше допомагає чи шкодить" відповіді розподілилися таким чином:

Вважають, що потрібно потрібно пом'якшити чи ускладнити правила тимчасового виїзду чоловіків за кордон:

  • істотно пом'якшити — 22,4%;
  • трохи пом'якшити — 27,3%;
  • залишити як є — 24,3%;
  • трохи ускладнити — 10,0%
  • істотно ускладнити — 7,1%
  • не змогли відповісти — 9,0%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, що на 1 березня 2023 року було оформлено понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон "за "загальною процедурою". Найбільш популярні причини — бізнес-справи (86,6%) або поїздка за гуманітарною допомогою (13,4%). Якщо говорити в конкретних цифрах, то лише для вирішення бізнесових питань чоловіки отримали понад 1,1 млн дозвільних документів.

"Телеграф" також писав, що у Верховній Раді пропонують розширити список осіб, яким дозволено залишати Україну за воєнного стану. Серед них – студенти, спортсмени та інші категорії, які не підлягають мобілізації. Однак ці чоловіки повинні мати узгодження із військкоматами.

Теги:
#Опитування #Заборона #Соціологія #Виїзд #Active Group #Виїзд за кордон