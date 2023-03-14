Пом'якшити не можна ускладнити: що українці думають про правила виїзду чоловіків за кордон

Кожен четвертий українець хоче залишити нинішній порядок виїзду за кордон

Половина українців підтримують ідею спрощення тимчасового виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон, і більш як половина вважають, що заборона виїзду не допомагає ні економіці, ні безпеці України.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group минулого тижня.

На запитання анкети "Обмеження виїзду чоловіків за кордон більше допомагає чи шкодить" відповіді розподілилися таким чином:

Вважають, що потрібно потрібно пом'якшити чи ускладнити правила тимчасового виїзду чоловіків за кордон:

істотно пом'якшити — 22,4%;

трохи пом'якшити — 27,3%;

залишити як є — 24,3%;

трохи ускладнити — 10,0%

істотно ускладнити — 7,1%

не змогли відповісти — 9,0%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 11 березня.

Нагадаємо, що на 1 березня 2023 року було оформлено понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон "за "загальною процедурою". Найбільш популярні причини — бізнес-справи (86,6%) або поїздка за гуманітарною допомогою (13,4%). Якщо говорити в конкретних цифрах, то лише для вирішення бізнесових питань чоловіки отримали понад 1,1 млн дозвільних документів.

"Телеграф" також писав, що у Верховній Раді пропонують розширити список осіб, яким дозволено залишати Україну за воєнного стану. Серед них – студенти, спортсмени та інші категорії, які не підлягають мобілізації. Однак ці чоловіки повинні мати узгодження із військкоматами.