Смягчить нельзя ужесточить: что украинцы думают о правилах выезда мужчин за границу

Каждый четвертый украинец хочет оставить нынешний порядок выезда за границу

Половина украинцев поддерживают идею упрощения временного выезда военнообязанных мужчин за границу и более половины считают, что запрет выезда не помогает ни экономике, ни безопасности Украины.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group на прошлой неделе.

На вопрос анкеты "Ограничение выезда мужчин за границу больше помогает или вредит" ответы распределились следующим образом:

Считают, что нужно смягчить или усложнить правила временного выезда мужчин за границу:

существенно смягчить – 22,4% респондентов;

немного смягчить – 27,3%;

оставить как есть – 24,3%;

немного усложнить — 10,0%

существенно усложнить — 7,1%

не смогли ответить — 9,0%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта.

Напомним, что на 1 марта 2023 года было оформлено более 1,27 млн разрешений на выезд за границу по общей процедуре, наиболее популярные причины — бизнес-дела (86,6%) или поездка за гуманитарной помощью (13,4%). ) Если говорить в конкретных цифрах, то только для решения бизнесовых вопросов мужчины получили более 1,1 млн разрешительных документов.

"Телеграф" также писал, что в Верховной Раде предлагают расширить список лиц, которым разрешено покидать Украину при военном положении. Среди них – студенты, спортсмены и другие категории, не подлежащие мобилизации. Однако эти мужчины должны иметь согласование с военкоматами.