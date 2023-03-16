Мужчинам станет сложнее выехать за границу: для одной категории планируют ужесточить правила

Правительство планирует несколько нововведений в правила выезда

В правила выезда за границу Украины во время военного положения и общей мобилизации хотят внести некоторые изменения для борьбы с попытками уклонения военнообязанных мужчин от службы. В данном случае речь идет о выезде артистов за пределы страны.

Пока правила не меняли кардинально. Добавлен был только дин документ, который нужно предоставлять при пересечении границы. Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко.

"Правила дополнились только тем, что мы просим предоставлять согласно законодательству данные о военном учете мужчин, которые хотят уехать: либо приписное удостоверение, либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного. Ведение этих документов – обязанность физического лица", ― сказала она.

По ее словам, добавление документа к требованиям на выезд является гарантией, что человек уезжает на время участия в художественном мероприятии, но он вернется для выполнения своего долга перед страной.

Так, артисту выдается письмо от Министерства для временного выезда за границу. Когда некоторые воспользовались этим во избежание призыва в ряды ВСУ, было принято решение добавить документ о военном учете мужчин.

Какие новые правила введут для выезда артистов за границу

Глава Минкультуры Александр Ткаченко во время телемарафона рассказал о том, что к порядку выезда артистов за границу были подготовлены несколько нововведений. Речь идет о том, что:

журналисты/артисты должны подавать подтверждения от своих организаций, что в них ведется военный учет;

им необходимо предоставлять контракты, подтверждающие, что выезд будет осуществляться для продвижения украинской культуры за рубежом или же для сбора средств;

выезд могут разрешить только на 60 дней;

артистам и журналистам будет необходимо предоставлять отчеты о проделанной ими работе за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский стендапер Андрей Щегель сбежал из Украины жить в Турцию, при этом заявляя, что хочет "хорошую жизнь". Он также объяснил, что уехал во время военного положения и общей мобилизации из страны, на основании того, что "является артистом и представляет Украину". Спустя некоторое время он назвал Украину "цирком с дебилами" и сравнил ее с Северной Кореей в ходе эфира с другими комиками нашей страны. Но уже вскоре Щегель записал видео с извинениями.

После данного инцидента правительство приняло решение ввести некоторые изменения в правила выезда украинских артистов за границу. Это в свою очередь коснулось журналистов, художников и всех артистов.