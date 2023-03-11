Из-за сбежавшего блогера группу KAZKA не выпускают на концерт в Лондоне

Событие запланировано на 12 марта, однако музыканты до сих пор не получили разрешения на выезд.

Из-за "зашквара" с известным украинским стендапером Андреем Щегелем, который выехал из Украины с разрешения Минкульта, а позже сделал ряд скандальных заявлений относительно родной страны и ее граждан, правила выезда за границу для артистов решили изменить. Теперь попасть на собственные концерты, запланированные в других странах, не может ряд известных музыкантов.

Накануне о такой ситуации заявила группа The Hypnotunez, а теперь стало известно еще и о том, что не выпускают из страны мужчин-музыкантов из популярной группы KAZKA. Об этом на официальной странице коллектива в Instagram сообщила солистка Александра Зарицкая. Предварительно известно, что 12 марта в Лондоне должен пройти их благотворительный концерт. Однако Дмитрию Мазуряку и Никите Будашу отказываются предоставить разрешение временно выехать за границу.

"Друзья, вы точно слышали об "артистах", которые воспользовавшись разрешением от Министерства культуры, выехали за границу. Но этот пост не о них. Они в этой истории — недоразумение, исключение из правил, которых, к сожалению, не избежать в любом месте. Этот пост об артистах, которые, благодаря Министерству культуры Украины, вот уже более года собирают средства в мире на помощь армии, рассказывают об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев, которые сегодня вынужденно живут в самых отдаленных уголках нашей планеты! Но всегда возвращался, ведь здесь дом.

Сегодня очень важно наказать виновных, ведь от этого зависит, смогут ли, например, мои ребята уехать завтра на благотворительный концерт в Лондон, где наше выступление давно анонсировано. Пока им отказали", — написала Зарицкая 10 марта.

Ранее мы рассказывали, что украинский режиссер Тарас Голубков, которого отпустил из страны Минкульт, отправился на москву — снимать клип для российской певицы Клавы Коки. Минкульту он при этом сообщал, что едет в Европу снимать фильм о войне в Украине.