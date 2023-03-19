Запрет на выезд с 15 лет: пограничники объяснили, есть ли новые ограничения

В загадочном документе с новыми правилами выезда есть ряд ошибок

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. В то же время в сети начали распространять документ, в котором указаны якобы новые возрастные ограничения для пересечения границы. Согласно его данным, выезжать за пределы Украины юноши не могут с 15 лет, а не с 18.

В Госпогранслужбе объяснили, что этот документ является фейковым. Нововведений относительно введения новых ограничений по возрасту на выезд не было. Таким образом, пересекать границу по-прежнему могут свободно юноши до 18 лет и мужчины старше 60 лет.

"Стоит отметить, что сам документ содержит значительное количество ошибок, в частности – русизмы", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что при оформлении лиц на выезд за границу они руководствуются Постановлением Кабмина №57. Ограничения выезда во время действия правового режима военного положения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет.

Отметим, что существует несколько категорий мужчин призывного возраста, которые могут выезжать за границу Украины во время военного положения и общей мобилизации. Однако для пересечения границы им необходимо и меть при себе ряд определенных документов, которые нужно будет предъявить при выезде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Максим Боярчуков кого из мужчин будут выпускать за границу Украины в 2023 году, несмотря на общий запрет.