Заборона на виїзд з 15 років: прикордонники пояснили, чи є нові обмеження

У загадковому документі з новими правилами виїзду є низка помилок

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон. Водночас у мережі почали розповсюджувати документ, в якому вказано нібито нові вікові обмеження для перетину кордону. За його даними, виїжджати за межі України юнаки не можуть з 15 років, а не з 18 років.

У Держприкордонслужбі пояснили, що цей документ є фейковим. Нововведень щодо запровадження нових обмежень за віком на виїзд не було. Таким чином, перетинати кордон, як і раніше, можуть вільно юнаки до 18 років і чоловіки старше 60 років.

"Слід зазначити, що сам документ містить значну кількість помилок, зокрема – русизми", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що під час оформлення осіб на виїзд за кордон вони керуються Постановою Кабміну №57. Обмеження виїзду під час дії правового режиму воєнного стану стосуються чоловіків віком 18-60 років.

Зазначимо, що є кілька категорій чоловіків призовного віку, які можуть виїжджати за кордон України під час воєнного стану та загальної мобілізації. Однак для перетину кордону їм необхідно мати при собі ряд певних документів, які потрібно буде пред’явити при виїзді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Максим Боярчуков когось із чоловіків випускатимуть за кордон України у 2023 році, попри загальну заборону.