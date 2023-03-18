Юрист розповів, кого з чоловіків випускатимуть за кордон цього року попри загальну заборону

Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку, від 18 до 60 років, не мають права виїжджати за межі країни, однак є й винятки

Попри те, що в Україні посилюють умови перетину державного кордону для однієї з категорій чоловіків, є й такі громадяни, які можуть вільно виїхати з країни навіть під час дії воєнного стану.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів юрист Максим Боярчуков, зазначивши, що нещодавно уряд частково змінив вимоги стосовно виїзду з України чоловіків, які є артистами та діячами культури. Однак є й певні категорії, які можуть легально перетинати державний кордон.

Хто з чоловіків (18-60 років) зможе отримати дозвіл

українці чоловічої статі, близькі родичі яких загинули або вважаються безвісно відсутніми під час проведення ООС (АТО);

чоловіки з інвалідністю, що отримали відстрочку від загальної мобілізації або були зняті з військового обліку, згідно з рішенням ВЛК (військово-лікарська комісія;

поранені чоловіки, які виїжджають за кордон на лікування;

чоловіки, які мають на утриманні троє або більше неповнолітніх дітей, ті, хто самостійно виховує дитину віком до 18 років, опікуни неповнолітніх дітей-сиріт, а також ті, хто виховує дітей до 18 років з інвалідністю;

громадяни, які супроводжують за кордон дружину з інвалідністю;

чоловіки, які є членами екіпажів, науковими співробітниками, спортсменами, тренерами, а також водії, волонтери, діячі культури тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати ухилянтам, які ризикнули перетнути державний український закон в обхід чинного законодавства.