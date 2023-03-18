Юрист рассказал, кого из мужчин будут выпускать за границу в этом году, несмотря на общий запрет

Во время действия военного положения мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы страны, однако есть и исключения

Несмотря на то, что в Украине ужесточаются условия пересечения государственной границы для одной из категорий мужчин, есть и такие граждане, которые могут свободно выехать из страны даже во время действия военного положения.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал юрист Максим Боярчуков, отметив, что недавно правительство частично изменило требования по выезду из Украины мужчин, являющихся артистами и деятелями культуры. Однако есть и некоторые категории, которые могут легально пересекать государственную границу.

Кто из мужчин (18-60 лет) сможет получить разрешение

украинцы мужского пола, близкие родственники которых погибли или считаются безвестно отсутствующими во время проведения ООС (АТО);

мужчины с инвалидностью, получившие отсрочку от общей мобилизации или сняты с военного учета, согласно решению ВЛК (военно-врачебная комиссия;

ранены мужчины, выезжающие за границу для лечения;

мужчины, имеющие на содержании трое или более несовершеннолетних детей, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, опекуны несовершеннолетних детей-сирот, а также воспитывающие детей до 18 лет с инвалидностью;

граждане, сопровождающие за границу жену с инвалидностью;

мужчины, являющиеся членами экипажей, научными сотрудниками, спортсменами, тренерами, а также водители, волонтеры, деятели культуры и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать ухилянтам, рискнувшим пересечь государственный украинский закон в обход действующего законодательства.