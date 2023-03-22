Виїзд чоловіків за кордон на своєму авто: які для цього потрібні документи
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Юрист пояснив основні моменти щодо виїзду за кордон машиною
Чоловікам призовного віку, що належать до ряду категорій, яким дозволено виїзд з України, для перетину кордону на власному автомобілі знадобиться низка певних документів.
Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко докладно розповів про основні моменти, які слід врахувати під час планування виїзду за кордон на власному авто, повідомляє видання "РБК-Україна".
Які документи потрібні чоловікові для виїзду з України на своєму авто:
- паспорт громадянина України та закордонний паспорт;
- дипломатичний паспорт чи службовий паспорт, чи посвідчення особи моряка;
- документ, що підтверджує право на отримання відстрочки від призову;
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- Зелена картка (страхування автомобіля при виїзді за кордон);
"Слід додати, що в рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", — нагадав Стріченко.
Також фахівець додав, що якщо після виїзду за кордон термін дії ваших документів минув, необхідно звернутися до дипустанов, щоб їх продовжити. Ця процедура виконується протягом доби й документ буде продовжено на п’ять років.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Владислав Юрчак розповів, що чекає на ухилістів, які незаконно перетнули кордон України під час воєнного стану.