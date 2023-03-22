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Виїзд чоловіків за кордон на своєму авто: які для цього потрібні документи

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Як чоловікам виїхати за кордон на своєму автомобілі Новина оновлена 22 березня 2023, 11:59
Як чоловікам виїхати за кордон на своєму автомобілі. Фото Колаж "Телеграфу"

Юрист пояснив основні моменти щодо виїзду за кордон машиною

Чоловікам призовного віку, що належать до ряду категорій, яким дозволено виїзд з України, для перетину кордону на власному автомобілі знадобиться низка певних документів.

Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко докладно розповів про основні моменти, які слід врахувати під час планування виїзду за кордон на власному авто, повідомляє видання "РБК-Україна".

Які документи потрібні чоловікові для виїзду з України на своєму авто:

  • паспорт громадянина України та закордонний паспорт;
  • дипломатичний паспорт чи службовий паспорт, чи посвідчення особи моряка;
  • документ, що підтверджує право на отримання відстрочки від призову;
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • Зелена картка (страхування автомобіля при виїзді за кордон);

"Слід додати, що в рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", — нагадав Стріченко.

Також фахівець додав, що якщо після виїзду за кордон термін дії ваших документів минув, необхідно звернутися до дипустанов, щоб їх продовжити. Ця процедура виконується протягом доби й документ буде продовжено на п’ять років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Владислав Юрчак розповів, що чекає на ухилістів, які незаконно перетнули кордон України під час воєнного стану.

Теги:
#Україна #Автомобіль #Кордон #Документи #Виїзд за кордон