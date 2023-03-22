Виїзд чоловіків за кордон на своєму авто: які для цього потрібні документи

Юрист пояснив основні моменти щодо виїзду за кордон машиною

Чоловікам призовного віку, що належать до ряду категорій, яким дозволено виїзд з України, для перетину кордону на власному автомобілі знадобиться низка певних документів.

Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко докладно розповів про основні моменти, які слід врахувати під час планування виїзду за кордон на власному авто, повідомляє видання "РБК-Україна".

Які документи потрібні чоловікові для виїзду з України на своєму авто:

паспорт громадянина України та закордонний паспорт;

дипломатичний паспорт чи службовий паспорт, чи посвідчення особи моряка;

документ, що підтверджує право на отримання відстрочки від призову;

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

Зелена картка (страхування автомобіля при виїзді за кордон);

"Слід додати, що в рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", — нагадав Стріченко.

Також фахівець додав, що якщо після виїзду за кордон термін дії ваших документів минув, необхідно звернутися до дипустанов, щоб їх продовжити. Ця процедура виконується протягом доби й документ буде продовжено на п’ять років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Владислав Юрчак розповів, що чекає на ухилістів, які незаконно перетнули кордон України під час воєнного стану.