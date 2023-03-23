Зможуть вільно виїхати з України під час воєнного стану: названо три категорії чоловіків
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Уряд передбачив низку випадків, в рамках яких виїзд за межі країни все ж можуть дозволити
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд чоловікам за кордон заборонено. Однак існують і певні випадки. Серед них і три категорії чоловіків від 18 до 60 років, які мають змогу покинути країну, отримавши дозвіл у системі "Шлях".
Як пише РБК-Україна, здійснювати перевезення за межі України по системі "Шлях" мають право чоловіки-водії, що працюють з установами, організаціями або військовими частинами. Перевозять медичні засоби або гуманітарні вантажі.
Хто зможе отримати дозвіл
- Чоловіки, які перевозять вантаж, що призначений для потреб ЗСУ та інших військових формувань нашої країни,
- Водії, які займаються перевезенням медичних вантажів,
- Чоловіки, які везуть гуманітарку.
Варто зазначити, що для того, аби перетнути державний кордон, чоловік повинен мати на руках дозвіл від організацій, установ, які збирають або передають гуманітарку, медикаменти. А також військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, підрозділів ЗСУ, НГУ тощо.
Хто може видати дозвіл
- військові, правоохоронні органи;
- військові адміністрації;
- медичні заклади;
- відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні чоловікам, аби виїхати за межі України на своєму автомобілі.