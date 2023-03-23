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Зможуть вільно виїхати з України під час воєнного стану: названо три категорії чоловіків

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
Під час дії воєнного стану в Україні перетин держкордону чоловікам заборонили Новина оновлена 23 березня 2023, 11:42
Під час дії воєнного стану в Україні перетин держкордону чоловікам заборонили. Фото nv.ua

Уряд передбачив низку випадків, в рамках яких виїзд за межі країни все ж можуть дозволити

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд чоловікам за кордон заборонено. Однак існують і певні випадки. Серед них і три категорії чоловіків від 18 до 60 років, які мають змогу покинути країну, отримавши дозвіл у системі "Шлях".

Як пише РБК-Україна, здійснювати перевезення за межі України по системі "Шлях" мають право чоловіки-водії, що працюють з установами, організаціями або військовими частинами. Перевозять медичні засоби або гуманітарні вантажі.

Хто зможе отримати дозвіл

  • Чоловіки, які перевозять вантаж, що призначений для потреб ЗСУ та інших військових формувань нашої країни,
  • Водії, які займаються перевезенням медичних вантажів,
  • Чоловіки, які везуть гуманітарку.

Варто зазначити, що для того, аби перетнути державний кордон, чоловік повинен мати на руках дозвіл від організацій, установ, які збирають або передають гуманітарку, медикаменти. А також військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, підрозділів ЗСУ, НГУ тощо.

Хто може видати дозвіл

  • військові, правоохоронні органи;
  • військові адміністрації;
  • медичні заклади;
  • відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні чоловікам, аби виїхати за межі України на своєму автомобілі.

Теги:
#Кордон #Виїзд #Мобілізація #Воєнний стан