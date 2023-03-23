Зможуть вільно виїхати з України під час воєнного стану: названо три категорії чоловіків

Уряд передбачив низку випадків, в рамках яких виїзд за межі країни все ж можуть дозволити

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні виїзд чоловікам за кордон заборонено. Однак існують і певні випадки. Серед них і три категорії чоловіків від 18 до 60 років, які мають змогу покинути країну, отримавши дозвіл у системі "Шлях".

Як пише РБК-Україна, здійснювати перевезення за межі України по системі "Шлях" мають право чоловіки-водії, що працюють з установами, організаціями або військовими частинами. Перевозять медичні засоби або гуманітарні вантажі.

Хто зможе отримати дозвіл

Чоловіки, які перевозять вантаж, що призначений для потреб ЗСУ та інших військових формувань нашої країни,

Водії, які займаються перевезенням медичних вантажів,

Чоловіки, які везуть гуманітарку.

Варто зазначити, що для того, аби перетнути державний кордон, чоловік повинен мати на руках дозвіл від організацій, установ, які збирають або передають гуманітарку, медикаменти. А також військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, підрозділів ЗСУ, НГУ тощо.

Хто може видати дозвіл

військові, правоохоронні органи;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні чоловікам, аби виїхати за межі України на своєму автомобілі.