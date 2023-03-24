Поїздка за кордон: хто з чоловіків може виїжджати з України та хто дає на це дозвіл

Юрист назвав категорії чоловіків, які мають право виїхати із країни

Виїзд за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації доступний лише частині чоловіків. Щоб виїхати з України, у них мають бути підготовлені всі необхідні документи, що підтверджують це право, щоб на кордоні не виникло проблем. Українцям розповіли, хто належить до категорій, для яких дозволено виїзд із країни.

Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак відповів на одні з найпоширеніших питань щодо того, хто з чоловіків може перетинати кордон та хто ухвалює рішення про дозвіл на виїзд, передає 24 канал.

Хто може виїхати

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

чоловіки, зняті з військового обліку за рішенням ВЛК про непридатність до служби. Варто врахувати, що обмежено придатні виїжджати за кордон не можуть;

чоловіки, котрі постійно проживають на території іншої країни (за умови перебування на постійному консульському обліку). У паспортному документі мають бути відповідні позначки.

водії та волонтери;

військовослужбовці, які їдуть за кордон для лікування. У цьому випадку у чоловіка має бути направлення на лікування за кордон, лист від МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких установа за кордоном готова прийняти на лікування;

особи з інвалідністю або ті, що їх супроводжують;

Батько-одиначка, опікун або усиновлювач у разі, якщо у нього 3 і більше неповнолітніх дітей або діти віком до 18 років з інвалідністю або за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І або II групи. Батько-одиначка може виїхати, якщо у нього є дитина віком до 18 років. Опікун чи усиновлювач дітей-сиріт з інвалідністю також має право на виїзд.

Хтось приймає рішення про дозвіл на виїзд за кордон

Юрист пояснює, що чоловік, який планує виїхати за кордон, має подбати про наявність усіх необхідних документів, аби ТЦК та СП не мали до нього питань.

Остаточне рішення ухвалюють представники Державної прикордонної служби у пункті пропуску після вивчення всіх наданих їм документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі прокоментували інформацію, яка з’явилася у мережі, щодо заборони на виїзд з України для чоловіків не з 18 років, а з 15 років.