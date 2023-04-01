Если отказали в выезде из Украины: адвокат рассказала, что делать и куда обращаться

Отказ на выезд можно обжаловать, но есть нюансы

На время военного положения некоторым категориям украинцев разрешен выезд за границу. Но бывают ситуации, когда Госпогранслужба отказывается выпускать мужчин из страны.

Юрист Надежда Грищенко рассказала о том, что делать в такой ситуации и куда обращаться, передают "Факты ICTV". По ее словам, есть два пути решения проблемы.

Она подчеркнула, что если отказ в выезде был устным и ничем не подтвержден, то обжаловать его невозможно. Отказ в выезде за границу должен быть оформлен в виде письменного решения Госпогранслужбы Украины.

Такое решение можно обжаловать двумя способами, у которых есть свои минусы и плюсы:

обратиться с жалобой в главный орган Государственной пограничной службы, который выдал решение об отказе в пересечении границы;

подать в окружной административный суд иск о признании отказа на выезд противоправным.

"Срок для подачи жалобы в Государственную пограничную службу составляет 30 дней с момента ее получения, не уплачивается сбор за ее рассмотрение. Однако, такой способ защиты не всегда является эффективным, и тогда необходимо обращаться в суд", — сказала Надежда Грищенко.

Что касается сроков подачи жалобы в суд, то они составляют 6 месяцев с момента получения решения об отказе на выезд. После этого необходимо уплатить судебный сбор и быть готовым к тому, что рассмотрение дела может длиться от двух месяцев. Чтобы оно вступило в силу, нужен еще месяц и это при условии, что не будет обжаловано решение суда.

Кроме того, иск и другие процессуальные документы должны соответствовать нормам процессуального кодекса. Чаще всего самостоятельно у вас не выйдет это оформить, поэтому придется обратиться к юристам, а это дополнительные доходы и время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли студенты выехать из Украины в время военного положения. В Госпогранслужбе дали понятное объяснение на этот счет.