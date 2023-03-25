Выезд студентов за границу во время военного положения: в ГНСУ ответили, получат ли они разрешение

В случае поступления в иностранный вуз, украинцы получают право на отсрочку от мобилизации, но за пределы государственной границы их все равно не выпустят

Во время военного положения и общей мобилизации выезд за пределы страны для большинства категорий мужчин запрещен. Не исключение и получатели высшего образования, которые учатся как в Украине, так и за рубежом. Кроме того, свободно уехать в другую страну не смогут и аспиранты, стажеры, докторанты иностранных вузов.

Такое официальное разъяснение предоставилив пресс-службе Государственной пограничной службы, отметив, что, хотя указанная категория мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и не подлежат призыву на военную службу во время общей мобилизации, легальный выезд из Украины для них все равно запрещен.

Также отмечается, что в последнее время достаточно большое количество студентов иностранных вузов пытаются в порядке обжаловать отказ пограничников в выезде из Украины. Главным аргументом этих граждан становится законодательная норма о том, что они относятся к категории военнообязанных лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

По словам юристов, шанс обжаловать запрет у таких мужчин действительно есть, но исключительно в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" сообщал, какое наказание грозит мужчинам, которые, пытаясь избежать всеобщей мобилизации, незаконно пересекли границу Украины.