Виїзд студентів за кордон під час воєнного стану: у ДПСУ відповіли, чи отримають вони дозвіл

У разі вступу до іноземного ВНЗ українці отримують право на відстрочення від мобілізації, але за межі державного кордону їх все одно не випустять

Під час воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за межі країни для більшості категорій чоловіків заборонено. Не є винятком і здобувачі вищої освіти, які навчаються як в Україні, так і за кордоном. Крім того, вільно виїхати до іншої країни не зможуть й аспіранти, стажисти, докторанти іноземних вищих навчальних закладів.

Таке офіційне роз’яснення надали у пресслужбі Державної прикордонної служби, зазначивши, що, хоч вказана категорія чоловіків, віком від 18 до 60 років і не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації, легальний виїзд з України для них все одно заборонений.

Також зазначається, що останнім часом досить велика кількість студентів іноземних вишів намагаються у судовому порядку оскаржити відмову прикордонників у виїзді з України. Головним аргументом цих громадян стає законодавча норма про те, що вони належать до категорії військовозобов’язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

За словами юристів, шанс оскаржити заборону у таких чоловіків дійсно є, проте виключно у судовому порядку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке покарання загрожує чоловікам, які, намагаючись уникнути загальної мобілізації, незаконно перетнули кордон України.