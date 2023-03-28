Выезд мужчин за границу: какая категория может уехать из Украины и какие нужны документы

Мужчине необходимо подготовить ряд определенных документов для выезда из страны

Выехать за границу во время военного положения и общей мобилизации могут только несколько категорий мужчин. К ним относятся отцы-одиночки, опекуны или усыновители. Однако в этом случае есть свои нюансы, которые следует учесть при планировании поездки в другую страну.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак подробно рассказал, как и кто из мужчин вышеуказанной категории может законно пересекать границу и какие документы для этого понадобятся, передает 24 канал.

Так, выехать за пределы Украины мужчина может, если:

у него трое и более несовершеннолетних детей;

у него есть дети младше 18 лет с инвалидностью;

он одинокий отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетнего ребенка;

он опекун/усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

у него есть несовершеннолетние дети с инвалидностью I или II группы.

Какие нужны документы

Мужчине, который выезжает за границу с детьми, необходимо подтвердить документами, что он самостоятельно занимается их воспитанием. К этому списку относят:

свидетельства о рождении детей (3 и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении матери детей родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о признании матери ребенка без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Адвокат подчеркнул, что мужчина, который является отцом трех или более детей, может выезжать из страны без детей, но при наличии вышеперечисленных документов или их нотариально заверенных копий.

В случае, если мужчина не проживает со своими детьми, ему нужно предоставить документы, подтверждающие их содержание. Это может быть решение суда о назначении алиментов и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по их уплате.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Дмитрий Стриченко объяснил, какие документы нужны мужчинам для выезда за пределы Украины во время военного положения.