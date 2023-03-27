Выезд разрешен при одном условии: названа категория мужчин, которым можно уехать из Украины

Адвокат рассказал, какие документы понадобятся для выезда

С начала военного положения и общей мобилизации выезд за границу Украины для мужчин призывного возраста разрешен только некоторым категориям. В том числе, покидать территорию страны может военнообязанный, который имеет супругу с инвалидностью I или II групи.

Совершить выезд из Украины мужчина имеет право в соответствии с п. 2-1 Постановления КМУ №57, которое разрешает военнообязанному, имеющему жену с инвалидностью и сопровождающему ее, покидать территорию страны. Об этом сообщил адвокат Игорь Дайнеко на сайте B2B Consult.

Пересечь границу можно только при наличии определенных документов (или их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность.

Какие нужны документы для выезда

загранпаспорт;

свидетельство о браке;

удостоверение, подтверждающее статус (удостоверение инвалида) или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающего назначение социальной помощи

Адвокат напомнил, что пересечение границы на основании справки к акту МСЭК невозможно.

"Также следует обратить внимание, что для пересечения границы вы можете не обращаться предварительно в ТЦК и СП для получения отсрочки, так как для пересечения границы не нужно предоставлять военно-учетный документ или разрешение от военкомата на пересечение", — сказал Дайнеко.

Также стоит учесть, что мужчина должен вернуть из-за границы не позднее, нежели лицо, которое он сопровождал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, какие документы нужны военнообязанному мужчине, чтобы выехать из Украины во время военного положения.