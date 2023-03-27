Виїзд дозволено за однієї умови: названо категорію чоловіків, яким можна виїхати з України

Адвокат розповів, які документи знадобляться для виїзду

З початку воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за кордон України для чоловіків призовного віку дозволено лише деяким категоріям. У тому числі покидати територію країни може військовозобов’язаний, який має дружину з інвалідністю І чи II групи.

Здійснити виїзд з України чоловік має право відповідно до п. 2-1 Постанови КМУ №57, яка дозволяє військовозобов’язаному, що має дружину з інвалідністю та супроводжує її, залишати територію країни. Про це повідомив адвокат Ігор Дайнеко на сайті B2B Consult.

Перетнути кордон можна лише за наявності певних документів (або їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Які необхідні документи для виїзду

закордонний паспорт;

свідоцтво про шлюб;

посвідчення, що підтверджує статус (посвідчення інваліда) або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги

Адвокат нагадав, що перетин кордону на підставі довідки до акту МСЕК неможливий.

"Також слід звернути увагу, що для перетину кордону ви можете не звертатися попередньо до ТЦК та СП для отримання відстрочки, оскільки для перетину кордону не потрібно надавати військово-обліковий документ або дозвіл від військкомату на перетин", — сказав Дайнеко.

Також варто врахувати, що чоловік повинен повернути з-за кордону не пізніше ніж особа, яку він супроводжував.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, які документи потрібні військовозобов’язаному чоловікові, щоб виїхати з України під час воєнного стану.