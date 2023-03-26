Знятий чи виключений із військового обліку? Адвокат пояснив, для кого дозволено виїзд за кордон

Адвокат Роман Сімутін дав детальну відповідь

Під час воєнного стану та загальної мобілізації обмежена кількість чоловіків має право на виїзд за кордон. Нерідко українці плутають, якій категорії дозволено залишати територію країни — виключеним чи знятим з військового обліку.

Відповідь на це питання у новому відео на своєму YouTube-каналі озвучив адвокат Роман Сімутін. За його словами, у правилах перетину кордону прописано, що виїжджати можуть лише виключені з військового обліку чоловіки. До знятих з обліку це право не належить.

Адвокат наголосив, що чоловіка мають повністю виключити з військового обліку як резервіста, обмежено придатного, призовника тощо. Сімутін додав, що до початку повномасштабної війни значення цій термінології особливо ніхто не надавав, а тому нерідко чоловікам ставили штамп "знятий з обліку".

"Але в правилах перетину кордону чітко прописано, що виїзд дозволяється лише виключеним із військового обліку", — наголосив адвокат.

Таким чином, якщо у військовому квитку чоловіка стоїть штамп "знятий", це не дає йому права виїжджати за межі країни у сьогоднішніх умовах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Державній прикордонній службі Україні пояснили документ про заборону на виїзд юнакам з 15 років, який розлетівся через мережу.