Снятый или исключенный с воинского учета? Адвокат объяснил, для кого разрешен выезд за границу

Адвокат Роман Симутин дал детальный ответ

Во время военного положения и общей мобилизации ограниченное количество мужчин имеет право на выезд за границу. Нередко украинцы путают, какой категории разрешено покидать территорию страны — исключенным или снятым с воинского учета.

Ответ на этот вопрос в новом видео на своем YouTube-канале озвучил адвокат Роман Симутин. По его словам, в правилах пересечения границы прописано, что выезжать могут только исключенные с воинского учета мужчины. К снятым с учета это право не относится.

Адвокат подчеркнул, что мужчину должно полностью исключить с воинского учета в качестве резервиста, ограниченно пригодного, призывника и так далее. Симутин добавил, что до начала полномасштабной войны значения этой терминологии особо никто не придавал, а потому нередко мужчинам ставили штамп "снятый с учета".

"Но в правилах пересечения границы четко прописано, что выезд разрешается только исключенным с воинского учета", — подчеркнул адвокат.

Таким образом, если в военном билете мужчины стоит штамп "снятый", это не дает ему права выезжать за пределы страны в сегодняшних условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Государственной пограничной службе Украине объяснили документ о запрете на выезд юношам с 15 лет, который разлетелся по сети.