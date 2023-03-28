Виїзд чоловіків за кордон: яка категорія може виїхати з України та які потрібні документи

Чоловікові необхідно підготувати низку певних документів для виїзду із країни

Виїхати за кордон під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть лише кілька категорій чоловіків. До них відносяться батьки-одиначки, опікуни чи усиновлювачі. Однак у цьому випадку є свої нюанси, які слід врахувати під час планування поїздки до іншої країни.

Юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак докладно розповів, як і хто із чоловіків вищезгаданої категорії може законно перетинати кордон і які документи для цього знадобляться, передає 24 канал.

Так, виїхати за межі України чоловік може, якщо:

у нього троє та більше неповнолітніх дітей;

у нього є діти віком до 18 років з інвалідністю;

він самотній батько, який самостійно виховує неповнолітню дитину;

він опікун/усиновлювач неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

у нього є неповнолітні діти з інвалідністю І чи ІІ групи.

Які потрібні документи

Чоловікові, який виїжджає за кордон із дітьми, необхідно підтвердити документами, що він самостійно займається їхнім вихованням. До цього списку відносять:

свідоцтва про народження дітей (3 та більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення матері дітей батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про визнання матері дитини безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлої.

Адвокат наголосив, що чоловік, який є батьком трьох або більше дітей, може виїжджати з країни без дітей, але за наявності перелічених вище документів або їх нотаріально завірених копій.

Якщо чоловік не проживає зі своїми дітьми, йому потрібно надати документи, що підтверджують їх зміст. Це може бути рішення суду про призначення аліментів та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості щодо їх сплати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Дмитро Стріченко пояснив, які документи потрібні чоловікам для виїзду за межі України під час воєнного стану.