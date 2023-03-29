Минкульт убивает нашу музыку? Запрет на выезд музыкантам несет Украине финансовые и репутационные потери

Если украинским музыкантам запретят выступать в Европе, их место займут "хорошие русские"

После скандала со стендап-комиком Андреем Щегелем, который сбежал в Турцию, Министерство культуры и информационной политики не просто ужесточило условия выезда украинских артистов за границу – по сути, на данный момент все наши деятели искусств призывного возраста стали "невыездными". Что происходит и чем это чревато для отечественного шоу-бизнеса, разбирался "Телеграф".

Кто уже пострадал

Первыми ощутили на себе ужесточение политики Минкульта музыканты группы KAZKA Дмитрий Мазуряк и Никита Будаш. Как сообщил официальный паблик группы в Facebook, им отказали в выезде буквально накануне благотворительного концерта в Лондоне. В итоге вокалистке популярной группы Александре Зарицкой пришлось вылететь в Британию одной и давать концерты, по ее собственным словам, "неполным составом".

Вокалистке группы KAZKA пришлось лететь в Лондон без ансамбля

В куда более непростой ситуации оказались винничане The Hypnotunez, которые прославилась на всю страну как финалисты песенного шоу Х-Фактор. Музыкантам пришлось отменить полноценный концертный тур по Германии и Польше – всего было заявлено 20 концертов в двадцати городах. На своей страничке в Facebook музыканты сообщили, что боролись за возможность провести концерты буквально до последнего, и напрямую обвинили Минкульт в срыве турне.

Следом об отмене европейских туров заявили одесские "металлисты" White Ward и львовяне "1914", причем в последнем случае музыканты получили отказ Министерства культуры несмотря на то, что собрали все необходимые документы. (Напомним, что с 21 марта к обычному пакету документов добавили бумаги, подтверждающие постановку на военный учет.)

В некоторых случаях музыкантов разворачивали прямо на границе.

Что теряют музыканты

В отличие от KAZKA, чьи песни постоянно крутятся по радио, группы вроде The Hypnotunez или White Ward исполняют довольно специфическую для Украины музыку, основная аудитория которой разбросана по всему миру. Поклонников подобной музыки в Украине не так уж и много – особенно по сравнению с супер-звездой отечественного масштаба KAZKA.

Выступление The Hypnotunez на шоу Х-Фактор

Отмена концерта – это огромные репутационный удар по группе. А отмена тура, по сути, означает конец международной карьеры для музыкантов. Организация тура представляет собой очень сложный экономический и логистический процесс, в котором задействовано много людей, и все они теряют деньги. Грубо говоря, после такого конфуза второй раз группу не позовут.

"Пока не началась отмена концертов, я реально не представлял себе, сколько солд-аутов (аншлаговых концертов, на которые распроданы все билеты – "Телеграф") на наши шоу, – признался Дмитро Кумар из львовской группы "1914". – Отмена солд-аут-шоу – это удар по клубу, потому что им нужно возвращать внушительные деньги, и в следующий раз они не захотят сотрудничать с нами, потому что это большой риск. В Европе не наступают на подобные "грабли" дважды. А это фактически смерть для группы и ее многолетнего кропотливого труда".

Большинство музыкантов "нишевых" групп, выступающих в небольших клубах, вынуждены ходить на работу, чтобы иметь средства не только для повседневных нужд, но и для занятий творчеством – в свободное от работы время. Сами музыканты даже анонимно отказываются обсуждать вопросы заработка, но очевидно, что туры по европейским рок-клубам, где сконцентрирована их основная аудитория, являются едва ли не единственной возможностью заработать на жизнь своим творчеством. И не просто обеспечить себя и свои семьи – но еще и задонатить на нужды ВСУ.

И что теряет Украина

Все, кто следит за международной ситуацией, знают, что у граждан других стран – даже тех, которые массово предоставили убежище украинским беженцам, довольно спорные представления о войне в Украине. В этом виновата российская пропаганда, пророссийские группы влияния и категория "полезных дураков", которые призывают сократить военные поставки Киеву под влиянием экономических проблем, с которыми столкнулись страны Запада после введения санкций против россии.

И хотя уровень поддержки Украины во всем мире остается высоким, многие не отдают себе отчет в том, что в самом центре Европы прямо сейчас идет самая кровопролитная война со времен Второй мировой. Украинские музыканты, выступающие за рубежом, имеют уникальную возможность донести правду о войне через свою фан-базу в других странах.

"Это полный зал мотивированной публики, которая пришла именно на нас, услышать об Украине. Они знают, что я расскажу то, чего не покажут в их новостях. Каждый солд-аут – это потенциальный дрон, автомобиль, определенное количество бронежилетов и лекарств для фронта", – говорит Дмитро Кумар.

И это правда. Дело в том, что внутри "нишевых" музыкальных субкультур – например, таких, как Death Metal, который играют "1914", очень высокий уровень доверия. Грубо говоря, "своим", которые несут одинаковые музыкальные и жизненные ценности, верят больше, чем телевизору. Таким образом, Министерство культуры и, напомним, информационной политики, по сути, наносит вред этой самой информационной политике Украины, перекрывая пускай не самый широкий, но очень действенный канал пропаганды. И не только пропаганды, но еще и реальной финансовой помощи ВСУ.

Киевляне Stoned Jesus собрали 10 тыс евро для ВСУ на своих заграничных концертах

"Из прошлых туров мы привезли домой порядка 10 тыс. евро донатов, которые пожертвовали наши фанаты по всему миру на нужды ВСУ, – рассказал "Телеграфу" лидер группы Stoned Jesus Игорь Сидоренко. – Не считая тех денег, которые мы сами задонатили. В Украине мы никогда не соберем на концертах таких денег, как в европейских турах. А ведь это конкретные внедорожники, квадрокоптеры, другое снаряжение для наших бойцов".

Летний сезон – это время больших рок-фестивалей по всей Европе, которые собирают по 250-300 тыс. зрителей со всего мира. "Телеграф" надеется, что украинские группы будут на них достойно представлены. А иначе, как отметил Игорь Сидоренко, места отечественных музыкантов на топовых фестивалях по всему миру займут "хорошие русские". Со своей пророссийской риторикой.

Напомним, ранее мы писали о том, кого чаще всего слушают на Shazam и Apple Music — оказалось, что украинцы любят отечественный соул, хип-хоп и R'n'B.