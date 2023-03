U2 посвятили песню войне в Украине

Знаменитые рокеры поддержпли нашу борьбу с самого начала российского вторжения

Ирландская рок-группа U2, выступившая в мае 2022 года на станции метро "Крещатик", выпустила альбом "Songs of Surrender", в котором представила новые версии своих известных песен. Теперь знаменитый хит стадионных рокеров 2000 года "Walk on (All That You Cant Leave Behind)" посвящен войне в Украине. Соответственно, песня получила новое название "Walk On (Ukraine)", и в ней появились новые строчки:

И если женщина, танцующая на улице, была полна слез,

Ее танец не сможет победить ни одна армия. Страх уступает место любви,

И это тоже своего рода гнев, который невозможно сдерживать.

Ты летишь или сражаешься, рождаешься свободным или умираешь за свободу.

Всего в пластинку вошли 40 композиций. Среди других знаменитых песен — "One", "Pride (In the Name of Love)", "With or Without You", "Where the Streets Have No Name" и "Beautiful Day". Альбом можно прослушать целиком на сервисе Apple Music.

Боно (справа) во время посещения Ирпеня в мае 2022

Напомним, что ранее музыканты неоднократно выкладывали в своих соцсетях посты в поддержку Украины. А после концерта в Киевском метро 8 мая музыканты участники группы Эйдж и Боно посетили освобожденный Ирпень и Бучу. В частности, Андреевскую церковь в Буче, на территории которой было обнаружено массовое захоронение украинцев, убитых и замученных российскими оккупантами.