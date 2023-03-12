Украинцы любят отечественный соул, хип-хоп и R'n'B. Кого чаще всего слушают на Shazam и Apple Music

Украинские слушатели предпочитают "черную" музыку отечественного разлива

Украинская популярная музыка снова переживает ренессанс, как это уже было в конце 1980-х – начале 1990-х, когда фестиваль "Червона рута" зажег множество новых звезд, поющих на украинском. "Телеграм" узнал, какие отечественные исполнители вошли в топы Shazam и Apple Music и пришел к выводам, что украинская молодежь предпочитает слушать молодых артистов, работающих в традиционно "черных" стилях – хип-хопе, соуле и R'n'B.

Рarfeniuk "Провела екскурсію"

Этот трек был написан совсем недавно – в декабре прошлого года, и сразу же стал вирусным хитом. Илья Парфенюк из Днепра, выступающий под никнеймом Рarfeniuk, начитал "Провела екскурсію" прямо в салоне троллейбуса, выложил в TikTok и, как говорится, проснулся знаменитым. 200 тыс/ просмотров в TikTok, более 10 млн просмотров на YouTube, первый сольный концерт в Киеве.

YakTak "Чекає вдома" (feat. DOVI)

Ярослав Карпук, известный с февраля 2022 года в качестве YakTak, тоже молод – согласно Википедии, ему всего 17. Родился на Волыни, сейчас обучается пению в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Любовь к музыке ему привили дедушка с бабушкой, преподававшие в музыкальной школе. Три года назад вышел в суперфинал (второе место) 5-го сезона телешоу "Голос. Діти". А прошлой весной клип YakTak "Наречена" набрал более 3 млн просмотров на YouTube. Его фишка – читать рэп под гитару.

Wellboy "Додому"

Wellboy — тот счастливый случай, когда артисту нет нужны выдумывать звучный псевдоним: исполнителя и автора песен с Сумщины зовут Антон Вельбой. Он получил известность еще три года назад, когда вышел в финал 10-го сезона телешоу "X-Фактор" (по итогам занял третье место). А уже в 2021 году Wellboy выступил на главной сцене фестиваля Atlas Weekend. Стал первым украинским исполнителем в топ-50 Spotify Ukraine, так что его нынешний успех в топах Shazam и Apple Music вполне заслуженный. Музыкант слегка картавит, что только на руку его исполнительской манере в стиле R'n'B.

Kola "Тебе собі"

Под этим псевдонимом скрывается исполнительница в стиле украинского R'n'B харьковчанка Анастасия Прудиус. Точно также, как Wellboy и YakTak, Kola участвовала в ряде песенных шоу на ТВ: "X-Фактор" (2013), "Голос страны" (2016, 2021) и так далее, а также в нацотборе "Евровидения 2017" и международном конкурсе "Новая волна 2016" в Сочи, о чем впоследствии сожалела, что поехала в страну-агрессор. Песни пишет сама.

Kavabanga Depo Kolibri "Sometimes"

И снова хип-хоп из Днепра, на этот раз целая группа, названная по прозвищам участников Александра Плисакина, Романа Манько и Димы Лелюка. На фоне других коллег Kavabanga Depo Kolibri выглядят ветеранами – они известны свыше десяти лет. Как написано на их страничке в сети, "сегодня KDK считается одной из самых популярных рэп-групп на территории Украины, России и Беларуси". Прямо скажем, хвастаться тут особо нечем. Но из читки, так сказать, строчку не выбросишь.

Adam "Повільно"

Дебютный альбом киевской нео-соул-группы Adam под названием "ЧюзМюз" в 2017-м вошел в список лучших записей года. Движущая сила Adam – супружеская пара: саундпродюсер, автор песен Миша Клименко и его Ева, по совместительству муза коллектива и шоувумен Саша Норова. Ее танцы на сцене придают и без того чувственным соул-композициям дополнительное напряжение. Кроме песен для Adam, Миша Клименко пишет музыку для украинских телеканалов.

Нікіта Кісельов "Романтично"

Еще один представитель украинского нео-соула — Никита Киселев — позиционирует себя как "поющего композитора". Романтический клип, снятый возле Центрального загса столицы с реальными молодоженами в кадре за неделю набрал 300 тыс. просмотров на YouTube. Как признался сам автор и исполнитель, так проникновенно спеть о любви получилось потому, что влюбился сам. К слову, Киселев провел в оккупированной Буче три недели, о чем написал в Facebook – и о бомбежках города, и о расстрелах мирных жителей.

Skylerr "Чому вона?"

Как и Рarfeniuk, Skylerr (псевдоним 23-летней Валерии Кудрявец из Белгорода Одесской области) – свежее имя в отечественном шоу-бизнесе. Победительница телешоу "Пой, как звезда", в котором она участвовала еще школьницей, проснулась знаменитой после дебютного хита "Вечорниці", который сочинила за 40 минут. А стала популярной на всю страну, как и большинство молодых украинских артистов, благодаря вирусному ролику в TikTok.

Ранее "Телеграф" провел исследование, сколько процентов украинцев все еще слушают музыку врага.