Українці люблять вітчизняний соул, хіп-хоп та R’n’B. Кого найчастіше слухають на Shazam та Apple Music

Українські слухачі віддають перевагу "чорній" музиці вітчизняного розливу

Українська популярна музика знову переживає ренесанс, як це вже було наприкінці 1980-х – на початку 1990-х, коли фестиваль "Червона рута" запалив безліч нових зірок, які співають українською. "Телеграм" дізнався, які вітчизняні виконавці увійшли до топів Shazam та Apple Music і дійшов висновків, що українська молодь воліє слухати молодих артистів, які працюють у традиційно "чорних" стилях – хіп-хопі, соулі та R’n’B.

Рarfeniuk "Провела екскурсію"

Цей трек був написаний зовсім недавно – у грудні минулого року, і одразу став вірусним хітом. Ілля Парфенюк із Дніпра, який виступає під нікнеймом Рarfeniuk, начитав "Провела екскурсію" прямо в салоні тролейбуса, виклав у TikTok і, як то кажуть, прокинувся знаменитим. 200 тис переглядів у TikTok, понад 10 млн переглядів на YouTube, перший сольний концерт у Києві.

YakTak "Чекає вдома" (feat. DOVI)

Ярослав Карпук, відомий з лютого 2022 року як YakTak, теж молодий – згідно з Вікіпедією, йому всього 17. Народився на Волині, зараз навчається співу в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Любов до музики йому прищепили дідусь із бабусею, які викладали у музичній школі. Три роки тому вийшов у суперфінал (друге місце) 5-го сезону телешоу "Голос. Діти". Минулої весни кліп YakTak "Наречена" набрав понад 3 млн переглядів на YouTube. Його фішка читати реп під гітару.

Wellboy "Додому"

Wellboy — той щасливий випадок, коли артистові немає потреби вигадувати звучний псевдонім: виконавця та автора пісень із Сумщини звуть Антон Вельбой. Він отримав популярність ще три роки тому, коли вийшов у фінал 10-го сезону телешоу "X-Фактор" (за підсумками посів третє місце). А вже 2021 року Wellboy виступив на головній сцені фестивалю Atlas Weekend. Став першим українським виконавцем у топ-50 Spotify Ukraine, тож його нинішній успіх у топах Shazam та Apple Music цілком заслужений. Музикант трохи картавить, що тільки на руку його виконавській манері в стилі R’n’B.

Kola "Тобі собі"

Під цим псевдонімом ховається виконавиця у стилі українського R’n’B харків’янка Анастасія Прудіус. Так само, як Wellboy та YakTak, Kola брала участь у низці пісенних шоу на ТБ: "X-Фактор" (2013), "Голос країни" (2016, 2021) тощо, а також у нацвідборі "Євробачення 2017" та міжнародному конкурсі "Нова хвиля 2016" у Сочі, про що згодом шкодувала, що поїхала до країни-агресора. Пісні пише сама.

Kavabanga Depo Kolibri "Sometimes"

І знову хіп-хоп із Дніпра, цього разу ціла група, яку назвали за прізвиськами учасників Олександра Плісакіна, Романа Манько та Діми Лелюка. На тлі інших колег Kavabanga Depo Kolibri виглядають ветеранами – вони відомі понад десять років. Як написано на їхній сторінці в мережі, "сьогодні KDK вважається однією з найпопулярніших реп-груп на території України, Росії та Білорусі". Відверто кажучи, хвалитися тут особливо немає чим. Але з читки, так би мовити, рядок не викинеш.

Adam "Повільно"

Дебютний альбом київського нео-соул-гурту Adam під назвою "ЧюзМюз" у 2017-му увійшов до списку найкращих записів року. Рухаюча сила Adam – подружня пара: саундпродюсер, автор пісень Міша Клименко та його Єва, за сумісництвом муза колективу та шоувумен Саша Норова. Її танці на сцені надають і без того чуттєвим соул-композиціям додатковлї напруги. Окрім пісень для Adam, Михайло Клименко пише музику для українських телеканалів.

Нікіта Кісельов "Романтично"

Ще один представник українського нео-соулу — Микита Кисельов — позиціонує себе як "співочого композитора". Романтичний кліп, знятий біля Центрального загсу столиці з реальними нареченими в кадрі лише за тиждень набрав 300 тис. переглядів на YouTube. Як зізнався сам автор і виконавець, так проникливо заспівати про кохання вийшло тому, що він закохався сам. До речі, Кисельов провів в окупованій Бучі три тижні, про що писав у Facebook — і про бомбардування міста, і про розстріл мирних жителів.

Skylerr "Чому вона?"

Як і Рarfeniuk, Skylerr (псевдонім 23-річної Валерії Кудрявець із Білгорода на Одещині) – свіже ім’я у вітчизняному шоу-бізнесі. Переможниця телешоу "Співай, як зірка", в якому вона брала участь ще школяркою, Skylerr прокинулася знаменитою після дебютного хіта "Вечорниці", який написала за 40 хвилин. А стала популярною на всю країну, як і більшість молодих українських артистів, завдяки вірусному ролику в TikTok.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" провів дослідження, скільки відсотків українців все ще слухають музику ворога.