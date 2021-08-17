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"Старі фотографії,", "Люди як кораблі" і "Дельфіни": кращі хіти легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна

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"Старі фотографії,", "Люди як кораблі" і "Дельфіни": кращі хіти легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна Новина оновлена 17 серпня 2021, 14:28
Кузьма Скрябін

17 серпня 2021 року українському музиканту Кузьмі Скрябіну виповнилося б 53 роки.

Ось уже 6 років як з нами немає по праву легендарного українського музиканта Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка). Артист загинув в страшній автокатастрофі 2 лютого 2015 року в Дніпропетровській області, повертаючись з Кривого Рогу.

17 серпня 2021 року Кузьмі виповнилося б 53 роки. За все своє, на жаль недовге, життя він запам'ятався прямолінійною, чесною і мудрою людиною. З-під його крила багато популярних українських артистів змогли пробитися на велику сцену. Після початку війни на Донбасі він активно допомагав українським добровольцям.

Андрій Кузьменко був незмінним лідером групи "Скрябін" протягом 26 років. За цей час він зумів створити величезну кількість по праву "вічних" хітів, які безсумнівно будуть актуальними та популярними ще дуже багато років.

Гурт "Скрябін" випустила раніше невидану пісню з голосом Кузьми (Відео)

На честь дня народження легенди українського шоу-бізнесу, "Телеграф" згадує найкращі пісні музиканта.

Раніше, "Телеграф" писав, що стало відомо, хто зіграє Кузьму Скрябіна в художньому фільмі "Я," Побєда "і Берлін", знятому за його книзі.

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