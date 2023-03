U2 присвятили пісню війні в Україні

Знамениті рокери підтримали нашу боротьбу від початку російського вторгнення

Ірландський рок-гурт U2, який виступив у травні 2022 року на станції метро "Хрещатик", випустив альбом "Songs of Surrender", в якому представив нові версії своїх відомих пісень. Тепер знаменитий хіт стадіоних рокерів 2000 року "Walk on (All That You Cant Leave Behind)" присвячений війні в Україні. Відповідно, пісня отримала нову назву "Walk On (Ukraine)", і в ній з’явилися нові рядки:

І якщо жінка, яка танцює на вулиці, була сповнена сліз,

Її танець не зможе перемогти жодна армія. Страх поступається місцем любові,

І це теж своєрідний гнів, який неможливо стримувати.

Ти летиш чи борешся, народжуєшся вільним чи вмираєш за волю.

Загалом у платівку увійшли 40 композицій. Серед інших знаменитих пісень — "One", "Pride (In the Name of Love)", "With or Without You", "Where the Streets Have No Name" та "Beautiful Day". Альбом можна прослухати повністю на сервісі Apple Music.

Боно (праворуч) під час відвідування Ірпеня у травні 2022

Нагадаємо, що раніше музиканти неодноразово викладали у своїх соцмережах пости на підтримку України. А після концерту у Київському метро 8 травня музиканти учасники гурту Ейдж та Боно відвідали звільнений Ірпінь та Бучу. Зокрема, Андріївську церкву у Бучі, на території якої було виявлено масове поховання українців, убитих та закатованих російськими окупантами.