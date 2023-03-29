Мінкульт вбиває нашу музику? Заборона на виїзд музикантам завдає Україні фінансових та репутаційних втрат

Якщо українським музикантам заборонять виступати в Європі, їхнє місце займуть "хороші росіяни"

Після скандалу зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, який втік до Туреччини, Міністерство культури та інформаційної політики не просто посилило умови виїзду українських артистів за кордон – по суті, наразі всі наші митці призовного віку стали "невиїзними". Що відбувається і чим це загрожує вітчизняному шоу-бізнесу, розбирався "Телеграф".

Хто вже постраждав

Першими відчули на собі жорсткість політики Мінкульту музиканти гурту KAZKA Дмитро Мазуряк та Микита Будаш. Як повідомив офіційний паблік групи у Facebook, їм відмовили у виїзді буквально напередодні благодійного концерту у Лондоні. У результаті вокалістці популярного гурту Олександрі Зарицькій довелося вилетіти до Британії однієї і давати концерти, за її власними словами, "неповним складом".

Вокалістці гурту KAZKA довелося летіти до Лондона без ансамбля

У набагато непростішу ситуацію потрапили вінничани The Hypnotunez, які прославилися на всю країну як фіналісти пісенного шоу Х-Фактор. Музикантам довелося скасувати повноцінний концертний тур Німеччиною та Польщею – всього було заявлено 20 концертів у двадцяти містах. На своїй сторінці у Facebook музиканти повідомили, що виборювали можливість провести концерти буквально до останнього, і безпосередньо звинуватили Мінкульт у зриві турне.

Слідом про відміну європейських турів заявили одеські "металісти" White Ward та львів’яни "1914", причому в останньому випадку музиканти отримали відмову Міністерства культури незважаючи на те, що зібрали всі необхідні документи. (Нагадаємо, що з 21 березня до звичайного пакету документів додали папери, що мають підтверджувати постановку на військовий облік.)

У деяких випадках музикантів розвертали просто на кордоні.

Що втрачають музиканти

На відміну від KAZKA, чиї пісні постійно крутяться по радіо, гурти на зразок The Hypnotunez або White Ward виконують досить специфічну для України музику, основна аудиторія якої розкидана по всьому світу. Шанувальників подібної музики в Україні не так вже й багато – особливо порівняно із суперзіркою вітчизняного масштабу KAZKA.

Виступ The Hypnotunez на шоу Х-Фактор

Скасування концерту – це величезний репутаційний удар по групі. А скасування туру по суті означає кінець міжнародної кар’єри для музикантів. Організація туру є дуже складним економічним та логістичним процесом, в якому задіяно багато людей, і всі вони втрачають гроші. Грубо кажучи, після такого конфузу вдруге гурт не покличуть.

"Поки не почалося скасування концертів, я реально не уявляв собі, скільки солд-аутів (аншлагових концертів, на які розпродано всі квитки — "Телеграф" ) на наші шоу, — зізнався Дмитро Кумар із львівського гурту "1914". — Скасування солд-аут-шоу — це удар по клубу, тому що їм потрібно повертати значні гроші, і наступного разу вони не захочуть співпрацювати з нами, тому що це великий ризик. В Європі не встають на такі граблі двічі. А це фактично смерть для гурту та його багаторічної кропіткої праці."

Більшість музикантів "нішевих" гуртів, які виступають у невеликих клубах, змушені ходити на роботу, щоб мати кошти не тільки для повсякденних потреб, але також для творчих занять – у вільний від роботи час. Самі музиканти навіть анонімно відмовляються обговорювати питання заробітку, але очевидно, що тури європейськими рок-клубами, де сконцентрована їхня основна аудиторія, є чи не єдиною можливістю заробити на життя своєю творчістю. І не просто забезпечити себе та свої сім’ї – але ще й задонатити на потреби ЗСУ.

І що втрачає Україна

Усі, хто стежить за міжнародною ситуацією, знають, що громадяни інших країн – навіть тих, які масово надали притулок українським біженцям, мають доволі спірні уявлення про війну в Україні. У цьому винна російська пропаганда, проросійські групи впливу та категорія "корисних дурнів", які закликають скоротити військові постачання Києву під впливом економічних проблем, з якими зіткнулися країни Заходу після введення санкцій проти росії.

І хоча рівень підтримки України в усьому світі залишається високим, багато хто не усвідомлює того, що в самому центрі Європи прямо зараз точиться найбільш кровопролитна війна з часів Другої світової. Українські музиканти, які виступають за кордоном, мають унікальну нагоду донести правду про війну через свою фан-базу в інших країнах.

"Це повна зала мотивованої публіки, яка прийшла саме на нас, почути про Україну. Вони знають, що я розповім те, чого не покажуть у їх новинах. Кожен солд-аут – це потенційний дрон, автомобіль, певна кількість бронежилетів та ліків для фронту", — каже Дмитро Кумар.

І це так. Справа в тому, що всередині "нішевих" музичних субкультур — наприклад таких, як Death Metal, що грають "1914", дуже високий рівень довіри. Грубо кажучи, "своїм", які несуть однакові музичні та життєві цінності, вірять більше, ніж телевізору. Таким чином, Міністерство культури і, нагадаємо, інформаційної політики, по суті, завдає шкоди цій інформаційній політиці України, перекриваючи нехай не найширший, але дуже дієвий канал пропаганди. І не лише пропаганди, а ще й реальної фінансової допомоги ЗСУ.

Кияни Stoned Jesus зібрали 10 тис євро для ЗСУ на своїх закордонних концертах

"З минулих турів ми привезли додому близько 10 тис. євро донатів, які пожертвували наші фанати по всьому світу на потреби ЗСУ, – розповів "Телеграфу" лідер групи Stoned Jesus Ігор Сидоренко. – Не рахуючи тих грошей, які ми самі задонатили. В Україні ми ніколи не зберемо на концертах таких грошей, як у європейських турах. Адже це конкретні позашляховики, квадрокоптери, інше спорядження для наших бійців".

Літній сезон – це час великих рок-фестивалів у всій Європі, які збирають по 250-300 тис глядачів з усього світу. "Телеграф" сподівається, що українські гурти будуть на них гідно представлені. А інакше, як зазначив Ігор Сидоренко, місця вітчизняних музикантів на топових фестивалях у всьому світі займуть "хорошы росіяни". Зі своєю проросійською риторикою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого найчастіше слухають на Shazam та Apple Music — виявилося, що українці люблять вітчизняний соул, хіп-хоп та R’n’B.