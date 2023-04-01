Якщо відмовили у виїзді з України: адвокат розповіла, що робити та куди звертатися

Відмову на виїзд можна оскаржити, але є нюанси

На час воєнного стану деяким категоріям українців дозволено виїзд за кордон. Але бувають ситуації, коли Держприкордонслужба відмовляється випускати чоловіків із країни.

Юрист Надія Грищенко розповіла про те, що робити у такій ситуації та куди звертатися, передають "Факти ICTV". За її словами, є два шляхи вирішення проблеми.

Вона наголосила, що якщо відмова у виїзді була усною і нічим не підтверджена, то оскаржити її неможливо. Відмова у виїзді за кордон має бути оформлений у вигляді письмового рішення Держприкордонслужби України.

Таке рішення можна оскаржити двома способами, які мають свої мінуси і плюси:

звернутися зі скаргою до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову у перетині кордону;

подати до окружного адміністративного суду позов про визнання відмови на виїзд протиправною.

"Термін для подання скарги до Державної прикордонної служби становить 30 днів з моменту її отримання, не сплачується збір за її розгляд. Проте такий спосіб захисту не завжди є ефективним, і тоді необхідно звертатися до суду", — сказала Надія Грищенко.

Щодо термінів подання скарги до суду, то вони складають 6 місяців з моменту отримання рішення про відмову на виїзд. Після цього необхідно сплатити судовий збір та бути готовим до того, що розгляд справи може тривати від двох місяців. Щоб вона набула чинності, потрібен ще місяць і це за умови, що не буде оскаржено рішення суду.

Крім того, позов та інші процесуальні документи мають відповідати нормам процесуального кодексу. Найчастіше самостійно у вас не вийде це оформити, тому доведеться звернутися до юристів, а це додаткові витрати та час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи можуть студенти виїхати з України під час воєнного стану. У Держприкордонслужбі дали зрозуміле пояснення щодо цього.