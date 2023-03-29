Потрібні три документи: прикордонники назвали категорію чоловіків, яка може виїхати з України

Чоловікам детально пояснили, як підготуватися до поїздки до іншої країни, щоб на кордоні не виникло проблем

Виїхати з України під час воєнного стану та загальної мобілізації можуть лише кілька категорій чоловіків, до них належать також і військові, які їдуть до іншої країни на лікування. Для цього їм знадобиться низка певних документів.

Це питання детально розібрали у Державній прикордонній службі України та пояснили всі нюанси цього виключення. Зазначається, що військові, які отримали поранення, обороняючи нашу країну від російських загарбників, можуть виїхати з України на лікування. Для цього їм знадобиться три основні документи, які необхідно пред’явити на кордоні:

паспорт громадянина України чи паспорт для виїзду за кордон. Якщо вони з тієї чи іншої причини у військового відсутні, йому потрібно надати документи, які містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин кордону;

висновок щодо необхідності направлення чоловіка на лікування за кордон;

лист від Міністерства охорони здоров’я про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, які медустанова готова прийняти на лікування за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Дмитро Стриченко розповів українцям правила виїзду за кордон на своєму автомобілі та про те, які для цього будуть потрібні документи.