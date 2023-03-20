Якщо є два документи: названо категорію чоловіків, які можуть виїхати з України

На кордоні потрібно буде надати два основні документи

До категорій чоловіків, які можуть виїжджати за межі України під час воєнного стану та загальної мобілізації, належать батьки-одиначки. Для виїзду до іншої країни їм необхідно підготувати низку певних документів.

У Державній прикордонній службі України пояснили, що список осіб, яким дозволено виїзд, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, п’ятим абзацом цієї статті визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Так, чоловіки, які самостійно виховують одну (або більше) дитину віком до 18 років, мають право виїжджати за межі України за наявності таких документів:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою або рішення суду про оголошення матері померлою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко повідомила про можливі посилення правил виїзду для однієї з категорій чоловіків.