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Если есть два документа: названа категория мужчин, которые могут выехать из Украины

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Названа категория мужчин, которые могут выезжать за границу Новость обновлена 20 марта 2023, 14:02
Названа категория мужчин, которые могут выезжать за границу. Фото Госпогранслужба

На границе нужно будет предоставить два основных документа

К категориям мужчин, которые могут выезжать за пределы Украины во время военного положения и всеобщей мобилизации, относятся отцы-одиночки. Для выезда в другую страну им необходимо подготовить ряд определенных документов.

В Государственной пограничной службе Украины объяснили, что список лиц, которым разрешен выезд, определен частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, пятым абзацем этой статьи определена такая категория, как женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Так, мужчины, самостоятельно воспитывающие одного (или больше) ребенка в возрасте до 18 лет, имеют право выезжать за пределы Украины при наличии следующих документов:

  • свидетельство о рождении ребенка (детей);
  • свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении матери родительских прав или решение суда о признании матери без вести отсутствует или решение суда об объявлении матери умершей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко сообщила о возможных ужесточениях правил выезда для одной из категорий мужчин.

Теги:
#Украина #Дети #Госпогранслужба #Документы #Выезд за границу #Выезд из Украины #одинокий отец