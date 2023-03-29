Нужны три документа: пограничники назвали категорию мужчин, которая может выехать из Украины

Мужчинам детально объяснили, как подготовиться к поездке в другую страну, чтобы на границе не возникло проблем

Выехать из Украины во время военного положения и общей мобилизации могут лишь несколько категорий мужчин, к ним относятся также и военные, которые едут в другую страну на лечение. Для этого им потребуется ряд определенных документов.

Этот вопрос детально разобрали в Государственной пограничной службе Украины и объяснили все нюансы этого исключения. Отмечается, что военные, получившие ранения обороняя нашу страну от российских захватчиков, могут выехать из Украины на лечение. Для этого им понадобится три основных документа, которые необходимо будет предъявить на границе:

паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за границу. Если они по той или иной причине у военного отсутствуют, ему нужно предоставить документы, содержащие сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение границы;

вывод о необходимости направления мужчины на лечение за границу;

письмо от Министерства здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которые медучреждение готово принять на лечение за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист Дмитрий Стриченко рассказал украинцам правила выезда за границу на своем автомобиле и о том, какие для этого потребуются документы.