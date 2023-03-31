Деякі чоловіки можуть виїхати за кордон України: адвокат пояснила, які документи потрібні

Адвокат озвучила перелік усіх необхідних документів

Поки в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, виїхати з країни можуть лише кілька категорій чоловіків. До них належать і ті, хто супроводжує батьків з інвалідністю до іншої країни. Для цього чоловікові необхідно підготувати низку певних документів, які потрібно буде пред’явити під час виїзду.

Адвокат Марина Бекало детально розповіла нюанси перетину кордону для цієї категорії громадян та пояснила, які документи потрібно мати при собі. За її словами, виїхати може чоловік, у якого один із батьків чи батьків дружини є особою з інвалідністю.

Перелік документів

документи, що підтверджують родинні зв’язки (або їх нотаріально засвідчені копії);

документи, що підтверджують інвалідність батьків;

документи, що підтверджують спільне проживання або здійснення догляду за своїми батьками або батьками дружини (підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із батьків або батьків дружини), або документів (посвідчення, довідка) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) з догляду.

Бекало зазначає, що якщо спільної прописки з батьками немає, надається або Акт, або довідка про отримання компенсації за догляд.

Звертатись попередньо до ТЦК та СП, щоб надати документи про відстрочку, необов’язково.

"Ви маєте право на відстрочку, але правилами перетину не передбачено обов’язку надавати документи про відстрочку, і вимагати від Вас довідок щодо ТЦК СП або військово-облікові документи (з відмітками про відстрочку) ніхто не має прав та підстав", — наголосила адвокат.

Також чоловік може виїхати самостійно за кордон без супроводу батьків (з інвалідністю), але лише за умови, якщо він надасть довідку про те, що батько перебуває на консульському обліку за кордоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі з’явилася інформація щодо заборони виїзду чоловіків з України не з 18 років, а з 15 років. У Держприкордонслужбі прокоментували гучний документ.