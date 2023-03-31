Некоторые мужчины могут выехать за границу Украины: адвокат объяснила, какие нужны документы

Адвокат озвучила перечень всех необходимых документов

Пока в Украине действует военное положение и общая мобилизация, выехать из страны могут только несколько категорий мужчин. К ним относятся и те, кто сопровождает родителей с инвалидностью в другую страну. Для этого мужчине необходимо подготовить ряд определенных документов, которые нужно будет предъявить при выезде.

Адвокат Марина Бекало детально рассказала нюансы пересечения границы для этой категории граждан и объяснила, какие документы нужно будет иметь при себе. По ее словам, выехать может мужчина, у которого один из родителей или родителей супруги является лицом с инвалидностью.

Перечень документов

документы, подтверждающие родственные связи (или их нотариально заверенные копии);

документы, подтверждающие инвалидность родителей;

документы, подтверждающие совместное проживание или осуществление ухода за своими родителями или родителями жены (подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены), или документов (удостоверение, справка) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Бекало отмечает, что если совместной прописки с родителями нет, то предоставляется либо Акт, либо справка об получении компенсации за осуществление ухода.

Обращаться предварительно в ТЦК и СП, чтобы предоставить документы об отсрочке, необязательно.

"Вы имеете право на отсрочку, но правилами пересечения не предусмотрена обязанность предоставлять документы об отсрочке, и требовать от Вас справок по ТЦК СП или военно-учетные документы (с отметками об отсрочке) никто не имеет права и оснований", — подчеркнула адвокат.

Также мужчина может выехать самостоятельно за границу без сопровождения родителей (с инвалидностью), но только при условии, если он предоставит справку о том, что родитель находится на консульском учете за границей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилась информация относительно запрета выезда мужчин из Украины не с 18 лет, а с 15. В Госпогранслужбе прокомментировали нашумевший документ.