Найпоширеніший спосіб: адвокат розповів, як чоловіки можуть виїжджати за кордон України

Адвокат розповів про нюанси для цієї категорії чоловіків

У період дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за кордон для чоловіків заборонено. Є кілька категорій, які є винятками та можуть виїжджати з країни. До них належать чоловіки, які виїжджають з людиною, що потребує постійного догляду

Цей випадок детально розглянув адвокат Роман Сімутін у новому відео на своєму YouTube-каналі, і пояснив, які є нюанси. За його словами, постійний догляд за людиною, яка його потребує, — це один із поширених способів легального виїзду за кордон України.

Адвокат зазначає, що в нього нерідко запитують, як оформити опіку. Проте в цьому випадку потрібно врахувати, що піклування та постійний догляд – це різні поняття. Різними є процедури їх оформлення. Тобто опіку встановлюють лише за рішенням суду над неповнолітніми або особами, які визнані недієздатними. Ця процедура є вкрай складною і може затягтися за часом до року.

Опікунство можна встановити над людьми похилого віку (від 80 років) та людьми 1 та 2 груп інвалідності. Сімутін наголосив, що на практиці соціальні служби на місцях не встановлюють піклування. Найпростіше, на його думку, оформляється постійний догляд. Людина, яка потребує догляду, має звернутися до ЛКК і отримати відповідний висновок. Далі його потрібно подавати до соцзахисту, де встановлять постійний догляд. Важливо врахувати, що якщо дохід на кожного члена сім’ї перевищує 2,5 тис. грн, то вам відмовить, система просто вас не зареєструє.

"Тож який спосіб найефективніший? Особа, яка потребує постійного догляду, звертається до лікарсько-консультаційної комісії та отримує висновок за формою 080, потім подає заяву до соцзахисту та просить скласти акт встановлення факту догляду, який зазвичай складається протягом одного місяця. І от з цими документами ви вже можете спокійно перетнути кордон", — сказав Сімутін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що юрист Владислав Юрчак назвав категорії чоловіків, які можуть виїжджати за кордон та пояснив, хто ухвалює рішення про дозвіл на перетин кордону.