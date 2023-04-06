Выезд за границу несовершеннолетним разрешен, однако не всем: адвокат объяснил причину

Эта категория новолуний также должна становиться на военный учет

В период действия военного положения и всеобщей мобилизации выезд за границу мужчинам запрещен. Однако есть несколько категорий, которые являются исключениями и могут уезжать из Украины. Что касается тех украинцев, которым уже исполнилось 17 лет, то они пересечь государственную границу, скорее всего, не смогут.

Как пояснил украинский адвокат Ростислав Кравец, в рамках нового постановления Кабинета министров о порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, мужчины должны становиться на учет в год, когда им исполнилось 17 лет.

"То есть, если есть 17 лет, он должен уже быть на военном учете. Что дальше происходит на границе? В последнее время 17-летних лиц начали не пропускать за границу", — рассказывает Кравец.

Эксперт считает такие действия пограничников некорректными и подчеркивает, что по факту в нашей стране вообще нет законных оснований запрещать мужчинам выезжать за границу.

"Что на самом деле происходит? Если лицо достигло 17-летнего возраста, пограничники придумывают, что кроме загранпаспорта, должно быть разрешение от военкомата ", — добавил адвокат и отметил, что ни один ТЦК это разрешение выдать не сможет, ведь человек даже не достиг призывного возраста.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие документы понадобятся мужчинам для выезда в 2023 году.

Также напомним, может ли грозить наказание тем мужчинам, которые уехали за границу еще до полномасштабного вторжения России.