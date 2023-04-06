Виїзд за кордон неповнолітнім дозволено, проте не всім: адвокат пояснив причину

Ця категорія молодих людей також повинна ставати на військовий облік

У період дії воєнного стану та загальної мобілізації виїзд за кордон для чоловіків заборонено. Однак є кілька категорій, які є винятками і можуть виїжджати з України. Що ж до тих українців, яким вже виповнилося 17 років, то вони перетнути державний кордон, скоріше за все, не зможуть.

Як пояснив український адвокат Ростислав Кравець, у рамках нової постанови Кабінету міністрів щодо порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, чоловіки повинні ставати на облік у рік, коли їм виповнилося 17 років.

"Тобто якщо є 17 років, він повинен вже бути на військовому обліку. Що далі відбувається на кордоні? Останнім часом 17-річних осіб почали не пропускати за кордон", — розповідає Кравець.

Експерт вважає такі дії прикордонників некоректними і наголошує, що по факту в нашій країні взагалі нема законних підстав, аби забороняти чоловікам виїжджати за кордон.

"Що насправді відбувається? Якщо особа досягла 17-річного віку, прикордонники вигадують, що окрім закордонного паспорта, має бути дозвіл від військкомату", — додав адвокат і зазначив, що жоден ТЦК цей дозвіл видати не зможе, адже людина навіть не досягла призовного віку.

Раніше "Телеграф" писав про те, які документи знадобляться чоловікам для виїзду 2023 року.

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