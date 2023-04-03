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Названа ще одна категорія чоловіків, які можуть легально виїхати за кордон: що для цього потрібно

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В умовах дії воєнного стану в Україні не всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть законно виїхати з країни Новина оновлена 03 квітня 2023, 14:01
В умовах дії воєнного стану в Україні не всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть законно виїхати з країни. Фото https://news.dtkt.ua/

Заборона на виїзд за кордон для чоловіків триватиме до кінця воєнного стану

Поки в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак є й ті категорії громадян, яким виїзд дозволяється. Серед них і ті, хто вже стоїть на обороні нашої Батьківщини від російського вторгнення — військовослужбовці. Ця категорія чоловіків може покинути країну, поки триває воєнний стан, однак лише за деяких умов.

Як пишуть "Вікна", існує лише два випадки, з огляду на які військові мають право легально перетнути державний український кордон, а саме:

  • Якщо військовослужбовець має поранення або потребує лікування чи реабілітацію за кордоном.

В такому випадку при собі він повинен мати направлення на лікування в іншій країні, а також офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я про те, що іноземна установа приймає громадянина України на лікування.

  • Якщо військовий їде на спеціалізоване навчання.

Цей дозвіл діє для громадян, які проходитимуть воєнний вишкіл за кордоном. Набір документів для такого виїзду — стандартний: паспорт, військовий квиток, дозвіл на виїзд тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть під час воєнного стану виїхати за кордон українці, яким лише виповнилося 15 років — пояснення ДПСУ.

Теги:
#Кордон #Чоловік #Виїзд #Мобілізація #Воєнний стан