Названа ще одна категорія чоловіків, які можуть легально виїхати за кордон: що для цього потрібно

Заборона на виїзд за кордон для чоловіків триватиме до кінця воєнного стану

Поки в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Однак є й ті категорії громадян, яким виїзд дозволяється. Серед них і ті, хто вже стоїть на обороні нашої Батьківщини від російського вторгнення — військовослужбовці. Ця категорія чоловіків може покинути країну, поки триває воєнний стан, однак лише за деяких умов.

Як пишуть "Вікна", існує лише два випадки, з огляду на які військові мають право легально перетнути державний український кордон, а саме:

Якщо військовослужбовець має поранення або потребує лікування чи реабілітацію за кордоном.

В такому випадку при собі він повинен мати направлення на лікування в іншій країні, а також офіційний лист від Міністерства охорони здоров'я про те, що іноземна установа приймає громадянина України на лікування.

Якщо військовий їде на спеціалізоване навчання.

Цей дозвіл діє для громадян, які проходитимуть воєнний вишкіл за кордоном. Набір документів для такого виїзду — стандартний: паспорт, військовий квиток, дозвіл на виїзд тощо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть під час воєнного стану виїхати за кордон українці, яким лише виповнилося 15 років — пояснення ДПСУ.