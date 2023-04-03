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Названа еще одна категория мужчин, которые могут легально уехать за границу: что для этого нужно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В условиях действия военного положения в Украине не все мужчины от 18 до 60 лет могут законно выехать из страны Новость обновлена 03 апреля 2023, 14:01
В условиях действия военного положения в Украине не все мужчины от 18 до 60 лет могут законно выехать из страны. Фото https://news.dtkt.ua/

Запрет на выезд за границу для мужчин будет продолжаться до конца военного положения

Пока в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за границу. Однако есть и те категории граждан, которым выезд разрешается. Среди них и те, кто уже стоит на обороне нашей Родины от российского вторжения – военнослужащие. Эта категория мужчин может покинуть страну, пока продолжается военное положение, но только при некоторых условиях.

Как пишут "Окна", существует только два случая, учитывая, что военные имеют право легально пересечь государственную украинскую границу, а именно:

  • Если военнослужащий ранен или нуждается в лечении или реабилитации за границей.

В таком случае при себе он должен иметь направление на лечение в другой стране, а также официальное письмо Министерства здравоохранения о том, что иностранное учреждение принимает гражданина Украины на лечение.

  • Если военный едет на специализированную учебу.

Это разрешение действует для граждан, которые будут проходить военную обучение за границей. Набор документов для такого выезда стандартный: паспорт, военный билет, разрешение на выезд и т.д.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли во время военного положения уехать за границу украинцы, которым исполнилось 15 лет — объяснение ГНСУ.

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#Граница #Мужчина #Выезд #Мобилизация #Военное положение