Могут ли украинцам вручить повестку на границе: адвокат дал четкий ответ

Адвокат ответил на интересующий многих вопрос о повестках

В Украине продолжают вручать повестки мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Делают это уже давно не только по домашним адресам но и, к примеру, в парках, на улицах, на блокпостах и так далее. Украинцам также ответили на популярный вопрос относительно того, могут ли вручить повестку на границе при выезде или въезде в страну.

Адвокат Тарас Никифорчук в видео на своем YouTube-канале объяснил, что пограничники не занимаются вручением повесток гражданам. Это не входит их полномочия и обязанности. Единственный случай, когда они могут "взяться" за человека на границе — когда он ее незаконно пересек.

"Сотрудники пограничной службы составляют соответствующие материалы, составляют протокол и передают его в суд. А судья выносит постановление, по которому человеку "светит" штраф от 3,4 тыс. грн, никакой уголовной ответственности за это не может быть", — говорит Никифорчук.

Он отметил, что в случае, если мужчина незаконно пересек границу, пограничники вызывают сотрудников полиции, но по закону те ничего сделать не могут.

"Но они берут человека и незаконно задерживают и доставляют в ТЦК. А там уже с человеком начинают работать, чтобы военнообязанный согласился на медкомиссию", — добавил адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Ирина Леонова рассказала, что делать мужчинам, которым вручили повестку в чужом городе и являются ли действия ТЦК законными в этом случае.