Чи можуть українцям вручити повістку на кордоні: адвокат дав чітку відповідь

Адвокат відповів на питання про повістки, що цікавить багатьох

В Україні продовжують вручати повістки чоловікам віком від 18 до 60 років. Роблять це вже давно не тільки за домашніми адресами, а й, наприклад, у парках, вулицях, на блокпостах і так далі. Українцям також відповіли на популярне питання щодо того, чи можуть вручити повістку на кордоні під час виїзду чи в’їзду до країни.

Адвокат Тарас Никифорчук у відео на своєму YouTube-каналі пояснив, що прикордонники не займаються врученням повісток громадянам. Це не входить до їх повноважень та обов’язків. Єдиний випадок, коли вони можуть "взятися" за людину на кордоні — коли вона її незаконно перетнула.

"Співробітники прикордонної служби складають відповідні матеріали, складають протокол і передають його до суду. А суддя виносить ухвалу, за якою людині "світить" штраф від 3,4 тис. грн, жодної кримінальної відповідальності за це не може бути", — каже Никифорчук.

Він зазначив, що у випадку, якщо чоловік незаконно перетнув кордон, прикордонники викликають співробітників поліції, але за законом вони нічого зробити не можуть.

"Але вони беруть людину і незаконно затримують і доставляють до ТЦК. А там уже з людиною починають працювати, щоб військовозобов’язаний погодився на медкомісію", — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Ірина Леонова розповіла, що робити чоловікам, яким вручили повістку в чужому місті та чи є дії ТЦК законними у цьому випадку.