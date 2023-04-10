Чи може знятий з військового обліку українець отримати повістку: пояснення юриста

Зняття з військового обліку в Україні не гарантує того, що військкомат вами не зацікавиться

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, пов'язані з повномасштабною російською агресією. Мобілізація поширюється на військовозобов'язаних чоловіків у віці від 18 до 60 років. Однак чи можуть вручити повістку, якщо громадянин знятий з військового обліку.

Юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев розповів ZN.UA.

Він пояснив, що українське законодавство розрізняє поняття зняття та виключення з військового обліку. Це впливає на мобілізацію таких осіб, адже законодавець по-різному регулює можливість призову на військову службу знятих та виключених з військового обліку громадян.

"По-перше, вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Річ у тім, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову. Цими питаннями займається безпосередньо призовна комісія.

По-друге, потрібно зʼявитися у ТЦК та СП у встановлений час та дату. Вирішуючи питання про призов на військову таких осіб, слід мати на увазі таке. Закон не містить серед категорій осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, знятих з військового обліку. Отже, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови проходження медичної комісії.

Виключені з військового обліку також не підпадають під категорію тих, хто має відстрочку. Але якщо військовий був звільнений зі служби на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, його подальша мобілізація виключається. Однак, якщо виключення з обліку внаслідок непридатності до служби відбулось до повномасштабного вторгнення, є ймовірність його виклику на ВЛК для повторного огляду та перевірки стану здоровʼя. Встановлення у результаті проходження ВЛК придатності або обмеженої придатності до служби, може мати наслідком наступний призов на військову службу", – сказав Зайцев.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" пояснював, чи може поліція вручати чоловікам повістки.