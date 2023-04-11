Теперь это законно: в Украине военкоматы получили еще больше полномочий - что изменится для граждан

Правительство внесло изменения в Положение про военкоматы

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим многие наши граждане продолжают получать повестки. Ранее действия представителей военкомата, которые могли вручить данный документ гражданину, когда он находился за пределами своей области, считались незаконными. Однако теперь это не так.

"Телеграф", ссылаясь на постановление Кабинета министров от 7 апреля №318, рассказывает, что теперь могут военкомы.

Какие изменения внесены в закон

Военкоматы теперь имеют законные права направлять повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете; Военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и собственно призывать:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву).

Исключение – военнообязанные и резервисты СБУ и Службы внешней разведки.

Кроме того, правительством были сняты с территориальных центров комплектования и социальной поддержки задачи подготовки и ведения территориальной обороны.

Напомним, ранее мы писали, может ли снятый с военного учета украинец получить повестку.

Также мы сообщали о том, может ли полиция вручать мужчинам повестки.