Тепер це законно: в Україні військкомати отримали ще більше повноважень – що зміниться для громадян

Уряд вніс зміни до Положення про військкомати

В Україні продовжується дія воєнного стану та загальної мобілізації. У зв’язку з цим багато наших громадян продовжують отримувати повістки. При цьому дії представників військкомату, які могли вручити цей документ громадянину, коли він перебував за межами своєї області, вважалися незаконними. Однак тепер це не так.

"Телеграф", посилаючись на ухвалу Кабінету Міністрів від 7 квітня №318, розповідає, що тепер можуть військкоми в Україні.

Які зміни були внесені до закону

військкомати тепер мають законні права надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку; військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне призивати:

на військову службу на заклик осіб офіцерського складу;

на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Виняток – військовозобов’язані та резервісти СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, урядом було знято з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) завдання підготовки та ведення територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи може знятий з військового обліку українець отримати повістку.

Також ми повідомляли про те, чи може поліція вручати чоловікам повістки.