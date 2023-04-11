От повестки теперь не укрыться: россиянам приготовили громкий закон, уклонисты станут бесправными

Если призывник продолжит "косить", то со временем государство его просто "парализует"

Не смотря на якобы завершение мобилизации в россии полным ходом проходят мобилизационные мероприятия. В связи с этим путинский режим решил еще больше закрутить гайки россиянам и теперь "косить" от армии в россии станет практически невозможно.

В новом драконовском решении правительства россии, которое, к слову, противоречит российскому законодательству, разбирался "Телеграф".

Как стало известно, 11 апреля Госдума рф, все таки рассмотрит скандальный законопроект о "э-повестках", который позволит уравнять в законности бумажные и электронные версии этого документа в законности.

Шумиха вокруг "э-повесток" поднималась уже давно, но теперь, по всей видимости, жить в россии станет еще "веселее", а лавочку с руссо туристо, бежавшими за границу от войны прикроют.

Что хотят сделать в россии

Комитет по обороне предлагает сохранить традиционные бумажные повестки и оповещения через работодателя, а также ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде через Госуслуги или в МФЦ.

"Так, если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара придет уведомление о том, что вводятся ограничения на выезд и последуют другие ограничительные меры", — рассказывает один из депутатов.

Таким образом за неявку в двухнеедельный срок после получения электронной повестки россиянин больше не сможет выехать за границу. То есть сбежать от призыва на войну, как это было раньше просто не получится.

Более того, если призывник продолжит "косить", то со временем государство его просто "парализует". Ведь согласно поправкам, если призывник вновь не явится, то через 20 дней ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать индивидуальное предпринимательство, а также брать кредиты.

Более подробно об известных поправках в законе о повестках:

лишать водительских прав о ком не актуализирована информация в военкоматах;

запрещать выезд из страны сразу после получения повестки;

работодатели и вузы через "Госуслуги" будут предоставлять сведения о военнообязанных, необходимые для постановки на воинский учет;

осуществлять постановку на воинский учет без явки в военкомат;

направлять повестки не по месту прописки, а по месту фактического пребывания;

запретить уклонистам регистрировать ИП, оформлять права на недвижимость и автомобили.

При этом, самое интересное, сказать, что "у меня не было интернета и я не увидел повестку" — не прокатит. Все потому, что повестка будет считаться полученной с момента размещения ее в личном кабинете военнообязанного.

"Если электронная повестка отправлена в личный кабинет, значит она считается уже врученной. Это ваши проблемы (если не зашел в личный кабинет — Ред.). А, если вы в тайге, то ничего страшного, вы же когда-то появитесь в интернете. В том случае, если вы туда не зашли (в личный кабинет — Ред.), вы будете подвергаться определенным ограничениям", — заявил депутат Госдумы Андрей Луговой

При этом, стоит отметить, что такая рассылка противоречит российскому законодательству, которое гласит, что повестку должны вручать лично под подпись. Но видимо пока россия несет колоссальные потери в Украине, никакие такие "формальности" путина уже не останавливают.

Важное замечание, что закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв, поэтому вероятнее всего на границе россии в ближайшее время ожидаются большие пробки.

Напомним, ранее мы писали, что в Пензенской области рф придумали новую "фишку" для того, чтобы россиянам было сложнее избегать мобилизации.