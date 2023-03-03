путин и шойгу наврали о мобилизации: настоящее число "мобиков" хитро вычислили

Наплыв россиян в ЗАГСы не прекращается

Не смотря на то, что в кремле не перестают говорить о том, что в россии якобы не проходят мобилизационный мероприятия. Дескать первая волна закончилась еще в ноябре, а о новая и не начиналась. Расследователи продолжают находить все больше подтверждений тому, что все это вранье.

Российские журналисты из "Медиазоны" выяснили, что ЗАГСы в рф продолжают наводнять пары, желающие стать супругами по ускоренной программе. Такая привилегия доступна владельцам повесток. Почему это так популярно среди российских мобилизованных? Ну, например, брак позволяет бывшей сожительнице получать компенсации в случае гибели новоиспеченного мужа на фронте.

Естественно таким волнообразными "миграциями" парочек в ЗАГС заинтересовались расследователи. Они, пользуясь этим, разработали собственный метод, позволявший оценить масштабы мобилизации в россии по числу ускоренных свадеб.

"В первые недели мобилизации российские загсы не только не скрывали внезапный наплыв мужчин с повестками, но и хвастались этим: региональные телеканалы выпускали большие сюжеты о групповых свадьбах с последующими проводами на фронт. Когда в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что мобилизация завершена, поток пресс-релизов о свадьбах прекратился. Но бракосочетания, оформленные одним днем, продолжились", — говорится в материале.

Как оказалось, мобилизованные женятся до сих пор, но теперь и по месту службы в другом регионе. Это означает, что ни о каком прекращении мобилизации, естественно, речи быть не может. Даже в январе 2023 года отдельные региональные загсы продолжали выкладывать фото со свадеб с участием мужчин в камуфляже, иногда уточняя, что речь идет именно о мобилизованных.

"С ноября масштабная мобилизационная кампания прекратилась, ее сменил призыв срочников. Мобилизованные теперь либо на фронте, либо в частях в других регионах, и сегодня уже нельзя сказать, что в Белгородской области женятся только белгородские мобилизованные, а в Саратовской — только саратовские.

Это не позволяет больше применять методику "Медиазоны" по оценке числа мобилизованных, поскольку она была основана на сравнении данных о числе браков по повесткам и региональных данных о количестве незарегистрированных семейных союзов", — пишут журналисты.

Впрочем, расследователи изменили свой подход уже основываясь не только на данных ЗАГСов, но и, например, данных о переписи населения и личных подсчетах. В итоге, издание пришло к выводу, что по состояние на сегодняшний день, общее число россиян, которые были мобилизованы, составляет примерно 528 тысяч человек или 1,79 процент от всех мужчин от 18 до 49 лет.

Стоит отметить, что по официальным данным рф еще в ноябре 2022 года таких граждан было 300 тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на то, что мобилизация в россии продолжается скрытно, правительство страны-агрессора намерено официально объявить о новой волне.

Также мы сообщали о том, что резидент российской федерации владимир путин впервые напрямую сослался на военное положение, которое он ввел в октябре 2022 года, в своем указе о срыве оборонного заказа.