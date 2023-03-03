Военное положение по полной? путин отметился интересным указом

путин подписал новый указ

Президент российской федерации владимир путин впервые напрямую сослался на военное положение, которое он ввел в октябре 2022 года, в своем указе о срыве оборонного заказа.

Как сообщает Telegram-канале SOTA, согласно документу, за срыв госконтракта в условиях военного положения на предприятии-исполнителе вводится внешнее государственное управление. Оно будет действовать вплоть до окончания военного положения.

Так, в данном указе владимир путин впервые напрямую ссылается на введенное им 19 октября 2022 года военное положение. Подписанный тогда указ вводил "полное" военное положение на территориях Украины, которые оккупировала россия. В то же время на территории остальных регионов рф военное положение было "частичным".

Отметим, что 19 октября путин заявил о решении ввести военное положение в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях так называемых "днр" и "лнр". Его указ касался якобы "четырех субъектов российской федерации", которые "принадлежат" россии разве что на бумаге. Тогда же свое мнение о задумке путина высказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он считает, что диктатор ввел военное положение, преследуя сразу несколько целей: мобилизацию в армию россии украинцев, попытку шантажировать мир ядерным оружие и в очередной раз публично зафиксировать аннексию территорий Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему путин так и не втянул в войну против Украины Беларусь.